Статистика Международного аэропорта "Киев". Итоги 2019 года.

14 января 2020, 11:15

За декабрь 2019 года Международный аэропорт «Киев» им. Игоря Сикорского обслужил 203,9 тыс. пассажиров, что на 0,8% меньше, чем в декабре 2018.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 201,5тыс., на внутренних рейсах – 2,4 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в декабре 2019 года составило 2 132 на прилет и вылет, что на 6,9% меньше аналогичного периода 2018 г., из них международных рейсов – 1 835, внутренних – 297.



Наиболее популярные международные направления в декабре 2019 года – Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Рим (Италия), Будапешт (Венгрия), Таллин (Эстония); внутренние – Запорожье, Львов, Одесса.



За 2019 год Международный аэропорт «Киев» обслужил 2 млн 617 тыс. 900 пассажиров, что на 6,9% меньше, чем за весь 2018 год. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах – 2 559,1 тыс., на внутренних рейсах – 58,8 тыс. пассажиров.



Количество рейсов в январе-декабре 2019 года составила 27 697 на прилет и вылет, что на 8,4% меньше аналогичного периода 2018, из них международных рейсов – 23 367, внутренних – 4 330.



Наиболее популярные международные направления с начала 2019 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Вена (Австрия), Рим (Италия), Берлин (Германия), Франкфурт-на-Майне (Германия); внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.





