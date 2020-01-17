Киевстар инвестировал в социальные проекты более 3 млн грн. в 2019 году

17 января 2020, 11:45

За прошлый год Киевстар реализовал 12 крупных социальных инициатив. Почти каждый второй сотрудник телеком-оператора присоединился к проектам корпоративного волонтерства.

Вместе сотрудники компании уделили более 3600 часов общественно-полезной деятельности.

Киевстар начал активно реализовывать проекты корпоративной ответственности с 2006 г. За это время социальные инвестиции компании составили около 80 млн.грн.

Сегодня корпоративная социальная деятельность Киевстар делится на два направления: компания помогает детям с проблемами здоровья и начинает либо поддерживает учебные программы, которые призваны развивать новые современные навыки и умения.



Корпоративное волонтерство существует в компании уже 13 лет, за это время сотрудники посвятили более 50 тыс. часов на волонтерскую работу.

В 2019 году сотрудники Киевстар впервые провели День донора, который состоялся при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора», который является постоянным партнером компании Киевстар в рамках инициативы «Доторкнись до серця». Донорами стали 66 сотрудников и сдали 32 л крови в помощь пациентам Института Амосова.

Приняли участие в акции «Пробег под каштанами», организовали корпоративный чемпионат по футболу с целью сбора средств на покупку медицинских расходных материалов для операций на сердце детей, которые проходят лечение в Институте Амосова и Центре детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. Кроме того, сотрудники присоединились к проекту помощи создания семейных комнат в больнице Охматдет - Добрые дела требуют кофе. Общая сумма, которую сотрудники собрали, составляет 138 785 грн.

Детская надежда — это инициатива, благодаря которой абоненты Киевстар могут перечислять средства на благотворительность с помощью SMS. Киевстар реализовывает проект в партнерстве с благотворительным фондом «Украинская Биржа Благотворительности». За год существования проекта абоненты Киевстар с помощью SMS перечислили более 2 млн.грн. На эти средства были закуплены медицинское оборудование и расходные материалы для 10 украинских больниц, в которых ежегодно проходят лечение более 15 тыс. детей.

Поиск детей — это совместный проект Киевстар и Национальной полиции Украины (НПУ), направленный на помощь в поиске пропавших детей через SMS. В 2019 Киевстар по запросу НПУ совершил 173 SMS рассылки абонентам Киевстар с приметами пропавших детей по всей Украине.

Чтобы родители знали, где находятся их дети, Киевстар разработал мобильное приложение Star Guard Family, которое позволяет родителям также контролировать доступ детей к Интернету с мобильных устройств, обезопасить их от неприемлемого контента и потенциальных угроз в сети, а также защитить телефоны от вирусов.



Совместный проект Киевстар и общественной организации «Global Office» - GoCamp - позволил 3520 школьникам из 96 школ по всей Украине получить знания и навыки в области инноваций и предпринимательской деятельности. 50 сотрудников Киевстар стали менторами проекта.

Киевстар стал партнером Всеукраинского фестиваля инноваций, который проводился при поддержке Министерства образования и науки Украины. Менторскую поддержку от компании получили 60 стартапов, а победитель конкурса получил грант на сумму 100 000 грн.

Big Data School — это бесплатный обучающий проект Киевстар, который компания проводит уже в четвертый раз. В 2019г. было получено рекордное количество заявок – 3000. 30 студентов смогли пройти обучение и получить знания по big data.

JuniorZ — это спортивное движение, направленное на развитие среди школьников активного образа жизни. При поддержке Киевстар JuniorZ во главе с Александром Педаном посетил 13 городов и научил 11 000 школьников из 1147 школ таким видам спорта, как чирлидинг, хортинг, корфбол, петанк, флорбол, бадминтон, фризби.

В 2019 году Киевстар создал онлайн-школу Смартфон для родителей. Цель платформы — это познакомить старшее поколение с азами использования смартфона. Обучение в школе прошли более 70 тыс. пользователей.



Проекты Киевстар по корпоративной социальной ответственности оценил профессиональный рынок: компания получила международную награду за глобальное лидерство в области устойчивого развития Sustainability Awards 2019 и награду в Telecom Awards 2019 в номинации «Социальный проект года».