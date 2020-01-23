В декабре клиенты ПриватБанка оставили 2,5 миллиона "на чай"

23 января 2020, 10:15

В декабре 2019 году в Украине установили новый рекорд cashless чаевых - за месяц сумма безналичных благодарностей официантам составила 2,5 миллиона гривен.

Всего за последний месяц 2019 года клиенты ПриватБанка оставили в заведениях питания 26,5 тысячи cashless чаевых.

По данным ПриватБанка, средняя сумма чаевых в декабре в Украине составила 97 гривен. Самыми щедрыми оказались посетители заведений Киева, Львова и Днепра.



Напомним, что чаевые cashless - это дополнительная транзакция при расчете на терминале. Посетитель сам выбирает, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта. Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы ПриватБанка. Подробнее о подключении можно узнать на сайте.





