Bosch дополнил систему датчиков для беспилотного вождения

10 февраля 2020, 10:45

Чтобы автоматизированное вождение стало реальностью, систему датчиков, камеру и радар, необходимо дополнить третьим сенсором.

Как следствие, Bosch готовит к релизу лазерный сенсор с дальним радиусом действия, который способен с высокой степенью надежности обнаруживать различные объекты на большом расстоянии. Эта технология лазерного измерения расстояния незаменима для функций вождения на уровнях SAE 3 и 5. Новый датчик применим как для дальних, так и коротких дистанций – на шоссе и в городских условиях. Используя экономию за счет масштабов производства, Bosch намерен сократить стоимость сложной технологии и вывести её на массовый рынок. «Устраняя провал в системе сенсоров, Bosch в первую очередь делает беспилотное вождение реальной возможностью», – отмечает член правления Bosch Гарольд Крёгер.



Только одновременное использование трёх датчиков гарантирует, что беспилотное вождение будет максимально безопасным. Радар, камера и лазерный датчик идеально дополняют друг друга и предоставляют достоверную информацию в любой ситуации на дороге. Эту гипотезу подтвердили исследования Bosch, в которых разработчики изучили все сценарии использования функций автоматизированного вождения – от помощи на шоссе до беспилотного вождения в городе. Например, если на перекрёстке мотоцикл на высокой скорости приближается к беспилотному транспортному средству, лазерный сенсор в дополнение к камере и радару поможет обнаружить опасность. В подобном случае один радар едва ли сможет распознать узкий силуэт велосипеда и пластиковые обтекатели. Более того, объектив камеры всегда может быть ослеплен ярким светом.



Лазер можно сравнить с третьим глазом: в лидарных системах датчик создаёт лазерные импульсы и захватывает рассеянный лазером свет назад. Затем на основе показатели времени, потребовавшегося для возврата луча назад, рассчитывается расстояние до объекта. Лидар предлагает очень высокое разрешение с большой дальностью и широким углом зрения. В результате лазерный сенсор способен с высокой степенью надежности обнаруживать даже неметаллические объекты на большом расстоянии, такие как камни на дороге. Это даёт вам больше времени на совершение манёвров, таких как торможение или поворот. Опираясь на собственные знания и ноу-хау в области технологий радаров и камер, Bosch может гарантировать, что все три технологии сенсоров будут работать согласовано. «Мы хотим сделать беспилотные системы вождения безопасными, удобными и захватывающими. Таким образом, мы намерены вносить свой вклад в мобильность будущего», – отмечает Крёгер. Лидар дальнего действия Bosch не только будет отвечать всем требованиям безопасности для беспилотного вождения, но также даст возможность автопроизводителям эффективно интегрировать эту технологию в самые разные типы автомобилей в будущем.



Bosch является лидером инноваций в области сенсорных технологий для систем помощи водителям беспилотного транспорта. Уже много лет компания проектирует и производит миллионы ультразвуковых, радиолокационных и камерных сенсоров. В 2019 году продажи систем помощи водителям Bosch выросли на 12% и составили 2 миллиарда евро. Такие системы делают беспилотное вождение ближе к реальности. Недавно инженерам Bosch удалось вывести технологию автомобильной камеры на новый уровень, усовершенствовав её с помощью искусственного интеллекта. Устройство обнаруживает объекты и классифицирует их по категориям, таким как транспортные средства, пешеходы, велосипедисты, а затем измеряет расстояние до них. В условиях загруженного городского трафика камера также быстро и надёжно распознаёт и классифицирует частично видимые или пересекающиеся автомобили, пешеходов и велосипедистов. Это позволяет автомобилю активировать систему предупреждения или совершить торможение в случае необходимости. Инженеры Bosch не прекращают работу по совершенствованию технологии радиолокации. Радарные датчики последнего поколения с большим радиусом действия, широкой апературой и высоким угловым разделением ещё лучше фиксируют окружение автомобиля, в том числе при плохих погодных условиях или недостаточной освещённости.