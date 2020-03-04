4 марта 2020, 11:15

lifecell и МИД Украины договорились о популяризации системе "ДРУГ"

В конце февраля lifecell и Министерство иностранных дел Украины подписали Меморандум о сотрудничестве с целью информирования абонентов о проекте добровольной регистрации украинских граждан, которые путешествуют за границу.



В результате подписанного Меморандума абоненты lifecell в роуминге теперь получают SMS-сообщение со ссылкой на приложение «ДРУГ» и информацией о преимуществах регистрации в нем.



С помощью проекта «ДРУГ» украинцы, которые находятся за границей и попадают в чрезвычайные ситуации (природные катаклизмы, социальные беспорядки, военные конфликты и т.д.), будут получать информацию об условиях пребывания на территории государства. Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой человек зарегистрировалась, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на указанный номер телефона или письмо по электронной почте. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с путешествующим или с лицами, которых было указано в анкете.



Чтобы воспользоваться услугой информирования, необходимо заполнить электронную анкету на сайте или в приложении (Android, IOS) и указать:



информацию о лице, которое путешествует;

маршрут путешествия и период пребывания за границей;

информацию о близких лицах, которые путешествуют;

контакт в Украине.



Оператор lifecell с 2016 года уже активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины, помогая людям, которые оказались в сложных условиях. В случае возникновения чрезвычайных ситуациях за рубежом оператор поддерживает граждан и бесплатно предоставляет минуты для звонков в Украину.



Шестой год подряд lifecell реализует социальный проект по поддержке своих абонентов в роуминге в тех странах, где происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или теракты. В июле 2016 lifecell подписал Меморандум о сотрудничестве с МИД Украины, в рамках которого продолжает помогать гражданам Украины, оказавшимся в трудном положении за рубежом в результате событий чрезвычайного характера.

