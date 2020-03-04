lifecell и МИД Украины договорились о популяризации системе "ДРУГ"

В конце февраля lifecell и Министерство иностранных дел Украины подписали Меморандум о сотрудничестве с целью информирования абонентов о проекте добровольной регистрации украинских граждан, которые путешествуют за границу.
В результате подписанного Меморандума абоненты lifecell в роуминге теперь получают SMS-сообщение со ссылкой на приложение «ДРУГ» и информацией о преимуществах регистрации в нем.
С помощью проекта «ДРУГ» украинцы, которые находятся за границей и попадают в чрезвычайные ситуации (природные катаклизмы, социальные беспорядки, военные конфликты и т.д.), будут получать информацию об условиях пребывания на территории государства. Также в случае возникновения чрезвычайной ситуации в стране, в которой человек зарегистрировалась, система пришлет актуальную информацию в форме текстового сообщения на указанный номер телефона или письмо по электронной почте. Кроме того, посольство или консульство Украины смогут установить связь с путешествующим или с лицами, которых было указано в анкете.
Чтобы воспользоваться услугой информирования, необходимо заполнить электронную анкету на сайте или в приложении (Android, IOS) и указать:
информацию о лице, которое путешествует;
маршрут путешествия и период пребывания за границей;
информацию о близких лицах, которые путешествуют;
контакт в Украине.
Оператор lifecell с 2016 года уже активно сотрудничает с Министерством иностранных дел Украины, помогая людям, которые оказались в сложных условиях. В случае возникновения чрезвычайных ситуациях за рубежом оператор поддерживает граждан и бесплатно предоставляет минуты для звонков в Украину.
Шестой год подряд lifecell реализует социальный проект по поддержке своих абонентов в роуминге в тех странах, где происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия или теракты. В июле 2016 lifecell подписал Меморандум о сотрудничестве с МИД Украины, в рамках которого продолжает помогать гражданам Украины, оказавшимся в трудном положении за рубежом в результате событий чрезвычайного характера.
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