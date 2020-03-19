Tet и Латвийский университет разработали новый алгоритм профилирования

19 марта 2020, 11:15

Компания Tet в сотрудничестве с Латвийским университетом разработала новый алгоритм профилирования телезрителей.

Он основан на Big Data и позволит эффективнее планировать ТВ-контент и размещение рекламы, а в дальнейшем будет предлагать персонализированную рекламу.

Основная задача проекта — создание решения, которое сможет с точностью до 1 минуты определить время и тип просматриваемого контента и получить информацию об устройстве, с которого зрители смотрят ТВ. Ранее проведенные на рынке исследования ТВ-аудитории не предоставляли полной информации о телезрителях.

Новый алгоритм позволит анализировать не только экраны телевизоров, но и малые экраны — компьютеры, планшеты и смартфоны. На данный момент доля телезрителей Tet, которые используют малые экраны для просмотра контента, составляет 15%. И темпы роста сегмента увеличиваются.

С помощью этого проекта Tet планирует помочь развитию отрасли в целом и в своем роде начать новую эру в телевизионном бизнесе. «Мы хотим предлагать телезрителям персонализированное содержание и приятный пользовательский опыт, как это уже происходит в наших интернет-проектах. В последние десятилетия для этого применялись статистика и допущения, но на следующий период развития мы предлагаем знания и решения, основанные на больших данных (Big Data) и добыче данных (Data Mining), благодаря которым в выигрыше будут как телезрители, так и рекламодатели и СМИ», — комментирует Юрис Гулбис, председатель правления Tet.

Реализация проекта проходила в два этапа: сегментация группы зрителей по данным просмотров интерактивного телевидения и анкетирование. Респонденты были поделены на различные демографические группы. На базе информации о них, собранной с соблюдением законодательства о защите персональных данных, были созданы восемь кластеров стиля жизни и личностей — «Молчаливое большинство», «Уравновешенные профессионалы», «Ответственные гедонисты», «Ценители жизни», «Контролирующие эгоисты», «Равнодушные упрямцы», «Замкнутые одиночки», «Тревожные отшельники». Каждая группа имеет характерные особенности, что позволяет точнее определить подходящий тип контента и рекламы.

«Благодаря опросу 12 000 домохозяйств в Латвии мы получили информацию о более 30 000 респондентах, их интересах и хобби. Таким образом мы создали базу данных о восьми кластерах зрителей и их предпочтениях. Далее мы разработали модули алгоритма, которые соединили обе части», — говорит Алдис Эрглис, ученый Латвийского университета и эксперт в области данных.

Создание алгоритма профилирования телезрителей — всего лишь один из шагов на пути развития проекта. Телеканалы и рекламодатели смогут использовать его возможности для ежедневного обращения к конкретной аудитории. Tet активно работает над проектом, чтобы развивать персонализированную рекламу на телевидении.

«Алгоритм позволит телевидению и рекламодателям эффективнее и целенаправленнее общаться с аудиторией. Больше всего это касается медиаагентств, планировщиков ТВ-контента и предприятий, которые размещают или хотят размещать рекламу на телевидении, — отмечает Дарья Нипере, руководитель развития новых бизнесов Tet. — Разработанный алгоритм все еще требует совершенствования. Мы планируем модернизировать его вместе с представителями отрасли, чтобы окончательное решение было эффективным. Ему необходимо учиться, осваивать новые навыки, чтобы определять интересы зрителей еще точнее. У алгоритма имеется экспортный потенциал, поскольку он может быть применен к любому телевидению, которое транслируется с помощью интернет-подключения».