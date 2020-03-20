lifecell отменил тарификацию при звонках на номера Минздрава

Во время карантина абоненты lifecell могут звонить на следующие номера без тарификации:
Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201
Центр Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, телефон: +38 (044) 425 43 54
Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, горячая линия: +38 (044) 238 16 57, телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88
Веб-ресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины (для регистрации украинцев, находящихся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19) телефон: +38 (044) 238 16 57
1545 - Правительственный контактный центр
1677- контакт-центр НСЗУ
Абоненты, которые сейчас находятся в зоне действия роуминга могут звонить по указанным выше номерам без платы за роуминг (кроме 0-800 и коротких номеров).
Кроме того переход по ссылке на сайт covid19.com.ua с основными рекомендациями и информацией о заболевание, вызванное новым коронавируса - бесплатный для абонентов lifecell на территории Украины.
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