20 марта 2020, 11:45

lifecell отменил тарификацию при звонках на номера Минздрава

Во время карантина абоненты lifecell могут звонить на следующие номера без тарификации:



Министерство здравоохранения Украины, горячая линия: 0-800-505-201

Центр Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, телефон: +38 (044) 425 43 54

Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine, горячая линия: +38 (044) 238 16 57, телефоны: +38 (044) 238-16-57, +38 (044) 238-18-88

Веб-ресурс «ДРУГ» Министерства иностранных дел Украины (для регистрации украинцев, находящихся в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19) телефон: +38 (044) 238 16 57

1545 - Правительственный контактный центр

1677- контакт-центр НСЗУ



Абоненты, которые сейчас находятся в зоне действия роуминга могут звонить по указанным выше номерам без платы за роуминг (кроме 0-800 и коротких номеров).



Кроме того переход по ссылке на сайт covid19.com.ua с основными рекомендациями и информацией о заболевание, вызванное новым коронавируса - бесплатный для абонентов lifecell на территории Украины.

