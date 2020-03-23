Из-за коронавируса в отделениях обслуживается вдвое меньше клиентов - ПриватБанк

23 марта 2020, 12:45

За первую неделю общенационального карантина количество клиентов, обслуживаемых в оффлайн банковской сети сократилась от 30 до 70% в зависимости от региона.

Как сообщили в ПриватБанке, в целом по системе количество клиентов, посещающих отделения банка, сократилось на 54%.



В то же время, по данным ПриватБанка, количество и объемы платежей и банковских операций, которые клиенты проводят онлайн в Приват24, за этот же период выросли на 27%.



По данным ПриватБанка, с начала "карантинного" недели объемы снятия наличных в банкоматах находится на среднесуточном уровне - вдвое ниже, чем, например, в предновогодний период. Инкассация банкоматов и терминалов самообслуживания банка проводится в штатном режиме.