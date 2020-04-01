Что покупают украинцы на карантине - данные Moyo.ua

1 апреля 2020, 14:15

Из-за вынужденной дистанционной работы офисных работников только за первую неделю карантина на 25% выросли продажи ноутбуков и компьютерных гарнитур (+ 80%).

Самыми популярными оказались модели для бизнеса и игровые ноутбуки от 12 тыс. грн. Покупатели в интернет-магазине требовательны к техническим характеристикам и возможностям техники, также они готовы платить больше или в кредит, когда выбирают оптимальное для себя решение как для работы, так и для развлечений дома. А вот среди бюджетных моделей заметили падения. Это можно объяснить тем, что покупка ноутбуков по "первой цене" преимущественно актуальна для розничных магазинов.



Также в пять раз больше чем обычно на сайте заказали лицензионную версию программного обеспечения Microsoft Windows 10 Pro. Украинцы максимально переформатировали свои квартиры под офисы, о чем свидетельствует рост даже такой категории как "Мебель и кресла".



Примечательно, что за домом на карантине стали следить пристальнее и прикупили на 23% больше пылесосов, на 140% больше холодильников и в три раза больше посудомоечных машин. Несомненными лидерами продаж можно считать увлажнители воздуха (+ 221%) и пароочистители (+ 328%). А вот кое-кто решил с пользой провести карантин и затеял ремонт — популярными стали электроинструменты и даже аксессуары для перфораторов.



Панические настроения и фотографии с пустыми полками супермаркетов с хлебом дали толчок научиться печь хлеб дома. Поэтому бюджетные хлебопечки показывают пятикратный рост уже вторую неделю подряд. На 82% выросли продажи фильтров для воды.



Ну, и, конечно, карантин — время для развлечений. Закрытые кинотеатры компенсировали покупкой телевизоров, проекторов и PlayStation. За две недели карантина рост продаж в этих категориях иногда достигал 145% (PlayStation) по сравнению с аналогичным некарантинных периодом. Примечательно, что смещение произошло в премиум-сегменте телевизоров с широкой диагональю от 25-35 тыс. грн. А вот игровыми хитами PlayStation стали игра Minecraft и Grand Theft Auto V Premium о том, как выжить в большом неприветливом городе.