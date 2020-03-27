Новый маршрутизатор TOTOLINK N300RT

27 марта 2020, 11:01

Новая версия Totolink N300RT вышла еще более компактной и легкой предыдущей модели. На фронтальную панель производитель вынес кнопку перезагрузки и клавишу WPS. На тыльной стороне роутера собраны все его порты: питание, WAN, а также четыре выходных LAN. Также Totolink N300RT оборудован двумя антеннами с коэффициентом усиления 5 дБи. Антенны всенаправленные и способны свободно двигаться, наклоняться и вращаться.

Возможности

В новой версии маршрутизатора используется процессор с частотой 400 МГц и 8 Мб флэш памяти. Отличие от предыдущей модели заключается в трех моментах. Первый - чипсет RTL8196E-VE3 + RTL8192FR вместо RTL8196E + RTL8192ER; второй - увеличенный запас Flash памяти, третье обновление - программное обеспечение. Роутер обеспечивает передачу данных на основе технологий IEEE 802.11n в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Скорость беспроводного соединения - на уровне 300 Мбит/с, проводного - 100 Мбит/с. Totolink N300RT Роутер поддерживает IPTV, DHCP, DMZ, виртуальный сервер, позволяет создавать гостевые виртуальные сети, оснащен системами шифрования, фильтрации контента и межсетевым экраном. Дополнительным плюсом выступает возможность работы в качестве универсального репитера, с помощью которого можно расширить свою домашнюю беспроводную сеть. Управлять всеми функциями и работой роутера можно с помощью веб-интерфейса. Он доступен и с компьютера, и со смартфона.