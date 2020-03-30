Программное обеспечение для распознавания лиц Wisenet FRS

30 марта 2020, 11:04

Новое ПО построено по наиболее современному принципу — на основе нейронной сети. Оно работает с высокой степенью точности, соответствующей передовому уровню развития технологии распознавания.

Результаты распознавания выдаются пользователю в реальном времени. Пользовательский интерфейс системы Wisenet FRS обеспечивает удобство работы с нею. В базе образцов лиц для сравнения может содержаться неограниченное число записей.

Распознавание при изменении физических характеристик лица: старение, появление и исчезновение бороды и усов, изменение цвета кожи

Ведение видеоархива с привязкой событий идентификации к видеозаписи

Ввод данных в картотеку из любых источников: фотоизображения, видеофайлы, фотокамеры, сканеры, веб-камеры

Интеграция с Wisenet SSM, СКУД Wisenet ACS, Milestone, ISS

Возможность использования в системах контроля доступа

В простейшей конфигурации система обслуживает одну точку доступа или контроля. При этом к центральному серверу, на котором работает ПО, подключаются одна или две камеры.

В одном из сценариев использования системы, именуемом «Видеонаблюдение», распознаются лица в потоке. При этом люди могут не смотреть в камеру. В сценарии «Контроль доступа» камера захватывает одновременно не более двух лиц, а расстояние от неё до людей — порядка одного метра.

Система легко масштабируется под большее число точек установки камер. В конфигурации, именуемой «Бизнес-центр», к центральному серверу с установленным на нём ПО Wisenet FRS подключается до трёх серверов для обработки изображения, а к каждому такому серверу — до четырёх камер.

В центральном сервере захваченные в кадре лица сравниваются с записями из базы данных. Wisenet FRS | romsat.ua Современный, гибкий веб-интерфейс позволяет интегрировать ПО Wisenet FRS с другими системами — видеонаблюдения, контроля доступа, выдачи билетов. Приложение PhotoModule, которое устанавливается на рабочей станции оператора системы, обеспечивает получение фотографий клиентов и создание на их основе записей для базы данных, с которой работает система.

РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине