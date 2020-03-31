Двухдиапазонная точка доступа NetMetal ac2

31 марта 2020, 11:13

Mikrotik выпустил двухдиапазонную точку доступа для построения дальнобойных Wi-Fi мостов Mikrotik NetMetal ac².

NetMetal ac² - мощная, надежная, простая в использовании и очень функциональная гигабитная Wi-Fi точка доступа. Это лучшее решение аппаратного ускорения IPSec для широкополосного беспроводного моста.

Корпус можно открыть и закрыть одной рукой. Для пользования даже в самых суровых условиях

Для удобства этой модели добавили двухдиапазонный 2.4/5 GHz функционал. NetMetal ac² справится с необходимой нагрузкой благодаря улучшенному 4-ядерному CPU и 256 мегабайтам RAM. Имеется miniPCIe слот для LTE или другого беспроводного модуля, а также SFP порт для оптоволокна. NetMetal ac² – легко адаптируемое дополнение для всех видов установок.

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