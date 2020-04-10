QSAN выпустил новую Централизованную Систему Мониторинга и Управления СХД

10 апреля 2020, 11:45

QSAN Technology Inc., известный производитель систем хранения данных, всегда ориентируется на потребности клиентов.

Для максимального комфорта пользователей QSAN разработал новую централизованную систему мониторинга и управления СХД - XInsight.



XInsight, предназначенный для всех продуктов QSAN (FAS, SAN, NAS), осуществляет мониторинг всех ресурсов, контроль пространства хранения и просмотр логов со всех устройств в одном месте, предоставляет права доступа разных уровней, а также помогает клиентам максимально эффективно анализировать работу СХД. Через веб браузер пользователи могут управлять своими СХД QSAN, где бы они не находились, из любой точки мира в любое время.

Ключевые характеристики:



Доступ к любому устройству из любого места – XInsight позволяет контролировать любые СХД QSAN, расположенные в разных местах с любого компьютера или портативного устройства без географической привязки.

Однократная регистрация – Подключившись к XInsight, пользователи могут работать с любых устройств и из разных мест без необходимости заново регистрироваться и задавать настройки.

Единое управление всеми ресурсами – Интуитивно понятный интерфейс и платформа на базе веб браузера позволяют проводить мониторинг всей информации в любое время в любом месте. Теперь можно легко определить источники проблем и узкие места, а также планировать будущую модернизацию.

QSAN Unified RESTful API – Используя QSAN Unified RESTful APIs, XInsight можно интегрировать в любые приложения, используемые пользователями.