Сертификат соответствия кабеля витая пара KLM и VYTA PARA

10 апреля 2020, 6:36

Подтверждение надежности

Рады сообщить, что кабель витая пара торговых марок «VYTA PARA» и «KLM» успешно прошел лабораторные испытания и получил сертификат соответствия технических средств телекоммуникаций требованиям нормативных документов в сфере телекоммуникаций.

Кабель соответствует техническим требованиям: ГОСТ 18620-86, ISO / IEC 11801-1: 2018, ISO / IEC 11801-1: 2017, IDT. Внесен в перечень технических средств, которые могут применяться в телекоммуникационных сетях общего пользования Украины.