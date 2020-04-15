QSAN Technology выпустил новую версию прошивки 1.4.4 для серии XCubeSAN с поддержкой карт расширения интерфейсов RHCE25P2 с двумя портами 25GbE (SFP28) для использования с различными приложениями.
Двухпортовая карта расширения 25GbE (SFP28) обеспечивает пропускную способность 50GbE с использованием всего лишь двух кабелей. Она подойдет для баз данных, виртуализации, резервного копирования и масштабного видеонаблюдения.
Для серии XCubeSAN используется широкий набор карт расширения, включая 25GbE iSCSI (SFP28), 16Gb Fibre Channel (SFP+) и 10GbE iSCSI (SFP+ & RJ45). Серия XCubeSAN позволяет использовать гибридные интерфейсы, поэтому пользователи могут комбинировать любые карты в рамках одного устройства в зависимости от своих нужд.
Серия XcubeSAN c новой прошивкой 1.4.4, поддерживающая все основные ОС, представляет собой самое бюджетное решение по хранению данных для SMB и Enterprise сегмента. Это решение идеально подходит для дата центров, виртуализации, архивов, длительного хранения, масштабного видеонаблюдения, вещания, видеомонтажа, резервного копирования и disaster recovery, помогая снизить издержки за счет использования инновационных технологий и функционала уровня enterprise.
Новые продукты:
RHCE25P2: 2-port 25GbE iSCSI Host Card (SFP28)
RGBE25P0: 25Gb SFP28 Optical Transceiver
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Радиочасы Ritmix RRC-880 с беспроводной зарядкой смартфонов
- Софт | Сегодня, 11:45
Новая прошивка 1.4.4 для XCubeSAN QSAN c поддержкой карт расширения 25Gb iSCSI
- Железо | Сегодня, 11:15
TEAMGROUP показала твердотельные накопители T-FORCE CARDEA ZERO Z330 и Z340 M.2
- Интернет | Сегодня, 10:45
В Запорожье начал работу сервис доставки Raketa
- Железо | Сегодня, 10:15
В Украине презентовали ноутбуки ThinkPad E14 и E15 от Lenovo
- Софт | Сегодня, 9:45
Бета-версия Minecraft с RTX для Windows подарит потрясающие впечатления
- Железо | Вчера, 17:20
То, чего все так ждали: усовершенствованный лэптоп Apple MacBook из линейки Air
- Железо | Вчера, 15:45
DIGMA DiPlug 200s: умная розетка с элегантным дизайном
- Гаджеты | Вчера, 15:15
Портативная акустическая система SVEN PS-440
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 14:13
Самое интересное за неделю. Выпуск №11 – устройства и средства для генеральной уборки от Фокстрот
- Обзоры | Позавчера, 0:53
Cougar MX330-G – стильный игровой корпус со стеклянным окном за недорого!
- Аналитика | 5 апреля, 16:25
Самое интересное за неделю. Выпуск №10 - Фокстрот продлил бесплатную доставку на весь период карантина
- Обзоры | 2 апреля, 17:14
OPPO A31 – стильный смартфон для школьника и студента
- Обзоры | 1 апреля, 13:33
REAL-EL M47 RGB – если хотите научиться играть!
- Аналитика | 29 марта, 22:34
Самое интересное за неделю. Выпуск №8-9 - работа и досуг на удаленке и другие коронавирусные новости
- Обзоры | 23 марта, 8:33
Cablexpert CC-HDMI4-1M – когда нужно быстро подключиться по HDMI
- Обзоры | 19 марта, 12:27
ColorWay CW-DL02B-B - настольная лампа со встроенным аккумулятором и не только
- Обзоры | 15 марта, 17:40
СolorWay CW-CHE64B – когда за цену нестыдно!
Популярные новости
- Бизнес | Позавчера, 10:15
MOYO передала помощь больницам 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Радиочасы Ritmix RRC-880 с беспроводной зарядкой смартфонов 0.00
- Софт | Сегодня, 11:45
Новая прошивка 1.4.4 для XCubeSAN QSAN c поддержкой карт расширения 25Gb iSCSI 0.00
- Железо | Сегодня, 11:15
TEAMGROUP показала твердотельные накопители T-FORCE CARDEA ZERO Z330 и Z340 M.2 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
В Запорожье начал работу сервис доставки Raketa 0.00
- Железо | Сегодня, 10:15
В Украине презентовали ноутбуки ThinkPad E14 и E15 от Lenovo 0.00
- Софт | Сегодня, 9:45
Бета-версия Minecraft с RTX для Windows подарит потрясающие впечатления 0.00
- Железо | Вчера, 17:20
То, чего все так ждали: усовершенствованный лэптоп Apple MacBook из линейки Air 0.00
- Железо | Вчера, 15:45
DIGMA DiPlug 200s: умная розетка с элегантным дизайном 0.00