15 апреля 2020, 11:45

Новая прошивка 1.4.4 для XCubeSAN QSAN c поддержкой карт расширения 25Gb iSCSI

QSAN Technology выпустил новую версию прошивки 1.4.4 для серии XCubeSAN с поддержкой карт расширения интерфейсов RHCE25P2 с двумя портами 25GbE (SFP28) для использования с различными приложениями.



Двухпортовая карта расширения 25GbE (SFP28) обеспечивает пропускную способность 50GbE с использованием всего лишь двух кабелей. Она подойдет для баз данных, виртуализации, резервного копирования и масштабного видеонаблюдения.



Для серии XCubeSAN используется широкий набор карт расширения, включая 25GbE iSCSI (SFP28), 16Gb Fibre Channel (SFP+) и 10GbE iSCSI (SFP+ & RJ45). Серия XCubeSAN позволяет использовать гибридные интерфейсы, поэтому пользователи могут комбинировать любые карты в рамках одного устройства в зависимости от своих нужд.



Серия XcubeSAN c новой прошивкой 1.4.4, поддерживающая все основные ОС, представляет собой самое бюджетное решение по хранению данных для SMB и Enterprise сегмента. Это решение идеально подходит для дата центров, виртуализации, архивов, длительного хранения, масштабного видеонаблюдения, вещания, видеомонтажа, резервного копирования и disaster recovery, помогая снизить издержки за счет использования инновационных технологий и функционала уровня enterprise.

Новые продукты:



RHCE25P2: 2-port 25GbE iSCSI Host Card (SFP28)

RGBE25P0: 25Gb SFP28 Optical Transceiver

