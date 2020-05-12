Новая конвекционная печь Holmer

12 мая 2020, 6:08

Электрическая печь с пятью режимами работы, совмещает в себе функции духового шкафа и гриля. Рифленая задняя панель (Smart Cube) устойчива к температурной деформации и способствует равномерному распределению тепла даже без включенного режима конвекции.

Режим конвекция

Благодаря вентилятору перемешанный воздух внутри шкафа обеспечивает равномерную температуру по всему объему, вследствие чего блюдо пропекается со всех сторон одинаково.

Основные характеристики

Мощность, Вт: 1700

Диапазон рабочей температуры, °С: 70 - 250

Объём камеры, л: 45

Таймер, мин: до 60

Автоотключение: есть

Положение дверцы: закрыто, приоткрыто 20°, открыто 90°

Работа нагревательных элементов: верхний, нижний, верхний + нижний, верхний + нижний + конвекция, верхний + вертел

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