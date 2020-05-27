AOC расширяет портфолио бизнес-мониторов десятью новыми моделями в линейке P2

27 мая 2020, 16:45

Спрос на мониторы большого размера, обладающие широкими возможностями подключения и отличающиеся высоким качеством изображения, растёт.

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, представляет новую линейку P2, ориентированную на профессиональных пользователей. В линейку вошли мониторы с диагональю 21,5 дюйм (54,7 см), 23,8 дюйма (60,4 см), 27 дюймов (68,6 см) и сверхширокая 34-дюймовая модель (86 см). Разнообразие выбора позволит предусмотреть индивидуальные потребности каждого пользователя. За исключением 34-дюймовой сверхширокой модели CU34P2A, оснащённой изогнутой (1500R) VA матрицей, остальные устройства оборудованы плоскими IPS-панелями. Они гарантируют реалистичную цветопередачу, широкую цветовую гамму и углы обзора 178°/178° — идеальные характеристики для создания и редактирования контента. Отдельные модели (24P2C и 27P2C) оборудованы разъёмом USB-C и обеспечивают более удобное отображение и передачу данных, а также питание мобильных устройств с помощью одного кабеля USB-C. KVM-переключатель, которым оснащены новинки, позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК (подключенных через USB-C и USB-хаб).



Линейка AOC P2 — это усовершенствованная версия предшественницы — отмеченной наградами линейки P1. Все новые модели отличаются стильным дизайном без рамок с трёх сторон. Темная матовая отделка нижней рамки и подставки красиво подчеркивает элегантность устройств. Узкие боковые рамки позволяют создавать практически бесшовные системы из нескольких мониторов для повышения производительности. Мониторы P2 можно легко собрать без использования специальных инструментов, а благодаря удобным креплениям, разборка монитора также не потребует особых усилий. Специальная ниша для кабелей позволит содержать стол в порядке. Регулировка высоты стойки (150 мм), наклона (-5~35°) и поворота (180°, кроме сверхширокого CU34P2A с поворотом 90°) гарантируют эргономичность, что особенно пригодится при совместном использовании или при работе в небольшом офисе. Такие условия всё чаще встречаются в административных учреждениях и стартапах. Все десять моделей новой линейки оснащены внушительным набором функций и оборудованы 4-портовым хабом USB 3.2, разъёмом USB uplink и двумя встроенными 2-ваттными динамиками. Хаб USB 3.2 ещё больше расширяет возможности подключения и обеспечивает высокую скорость передачи данных.



Модели с диагональю 21,5, 23,8 и 27 дюймов оснащены панелями IPS с максимально точной цветопередачей, охватывающей широкую цветовую гамму (до 123,3% sRGB и до 90,9% DCI-P3). Все десять моделей линейки P2 отличаются широкими углами обзора 178°/178°, благодаря чему не бликуют и не искажают цвета при просмотре со стороны. При потребности в дополнительной четкости и резкости можно выбрать 23,8-дюймовый Q24P2Q или 27-дюймовый Q27P2Q с разрешением QHD (1440p), 27-дюймовый U27P2 с кристально чётким разрешением UHD (2160p) или сверхширокий 34-дюймовый CU34P2A с разрешением UWQHD (3440x1440). В остальных моделях используется матрица с разрешением Full HD (1080p).



Все модели (кроме U27P2 и CU34P2A) обладают временем отклика 4 мс и частотой обновления 75 Гц. Это на 25% больше по сравнению с обычными мониторами с частотой 60 Гц. Поддержка VRR обеспечивает более плавное движение курсора и повышенную общую чувствительность, что позволяет избежать разрывов и рывков изображения.



Сверхширокий монитор CU34P2A отличается от остальных представителей линейки P2 впечатляющим соотношением сторон 21:9, высоким разрешением 3440x1440 UWQHD, яркостью 300 нит, MPRT 1 мс (время отклика движущегося изображения) и поддержкой AMD FreeSync. Изогнутый VA-дисплей с кривизной 1500R обеспечивает четкость цветов, отображение глубокого чёрного и высокую контрастность. Это усиливает эффект погружения, а горизонтальная площадь экрана увеличивается. Кроме того, панель CU34P2A гарантирует увеличенную плавность движущихся изображений благодаря частоте обновления 100 Гц. Таким образом, CU34P2A — не только очевидное решение для значительного повышения продуктивности работы, но и мощный инструмент для игр и развлечений.



Мониторы линейки P2 оснащены широким выбором разъёмов (полный обзор — в таблице ниже). В то время как большинство моделей оборудовано стандартными входами VGA, DVI, DisplayPort и HDMI, чего достаточно как для устаревших, так и современных систем, 24P2C и 27P2C более прогрессивны благодаря универсальности подключения. Мониторы оснащены разъёмом USB-C и USB-хабом, что позволяет подключить к ним ноутбук с помощью одного кабеля USB-C. Сигнал дисплея и данные на высокой скорости передаются через USB-C (альтернативный режим DisplayPort), а возможность одновременной зарядки ноутбука сохраняется благодаря USB Power Delivery. Когда монитор подключен к настольному ПК с помощью кабеля USB uplink, а клавиатура и мышь также подключены к монитору, встроенный переключатель KVM позволяет использовать их с двумя разными ПК. Это может пригодиться в ситуации, когда пользователь подключает рабочий ноутбук к домашнему ПК с монитором 24P2C или 27P2C. Ноутбук можно присоединить к монитору через разъём USB-C и легко менять устройства с помощью KVM-переключателя, управляя двумя ПК при помощи одной клавиатуры и мыши.



Чтобы соответствовать актуальным требованиям энергоэффективности и экологическим нормам, все модели P2 обладают сертификатами EnergyStar 8, TCO 8 и EPEAT Gold. Все десять моделей дополнительно оснащены технологией AOC Flicker-Free, которая устраняет мерцание благодаря использованию постоянного тока вместо широтно-импульсной модуляции. Режим Low Blue Light помогает снизить уровень потенциально опасного синего свечения, благодаря чему монитор комфортно использовать в условиях слабого освещения.



Цены и доступность

Доступность и рекомендованные цены устройств в линейке P2:



Июнь 2020

22P2DU, 22P2Q: 3999, 4299 гривен

24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 5299, 6799, 6999 гривен

27P2Q, Q27P2Q: 6599, 8799 гривен



Июль 2020

27P2C, U27P2: 6599, 9999 гривен



Август 2020

CU34P2A: 13799 гривен

