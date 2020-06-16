Finnair и Sabre заключили новое дистрибутивное соглашение

16 июня 2020, 10:15

Finnair и Sabre Corporation объявили о заключении нового соглашения о глобальной дистрибуции.

Sabre возобновит дистрибуцию контента Finnair, обеспечив доступ к нему сотням тысяч туристических агентов и тысячам корпораций по всему миру посредством своей торговой площадки.



«Мы рады продвигать наши продукты и услуги через глобальную агентскую сеть Sabre по мере восстановления нашей маршрутной сети и операционной деятельности после пандемии COVID-19, – отметил Оле Орвер (Ole Orvér), коммерческий директор Finnair. – Туристические агенты играют ключевую роль в цепочке создания ценности в нашей индустрии. Вместе с Sabre мы будем работать над тем, чтобы предоставить им преимущества технологии NDC. В результате агенты и их клиенты смогут получить более подходящие и комплексные решения для путешествий».



«Наращивая объем полетов, нам крайне важно, чтобы клиенты имели возможность выбора и гибкость в бронировании авиабилетов в прямом или непрямом канале, который они предпочитают использовать. Агенты вносят значительный вклад, помогая людям вновь обрести уверенность в путешествиях. Это совершенно необходимо нашей отрасли. Мы высоко ценим работу агентств и рады, что можем подключиться к ним с помощью торговой площадки Sabre», – подчеркнул Оле Орвер.



Торговая площадка Sabre играет важную роль в туристической индустрии, обеспечивая эффективный маркетинг и продажи тарифов авиакомпаний, гостиничных номеров, автомобилей в прокат, железнодорожных билетов и других туристических услуг через сотни тысяч агентов, корпорации и онлайн-тревел агентства по всему миру, которые используют ее для поиска, бронирования и управления путешествиями. Это одна из крупнейших торговых площадок в мире, ежегодный объем операций на которой превышает $120 млрд.



«Нам повезло войти в этот беспрецедентный период, имея новые возможности, которые будут способствовать росту доходов агентств и авиакомпаний, – отметил Уэйд Джонс (Wade Jones), президент Sabre Travel Network. – Потребители хотят получать лучшие предложения, агентства – предоставлять самый релевантный контент, а авиакомпании – распространять свои тарифы и продукты во всех каналах, которые могут использовать путешественники. Как и прежде, Sabre стремится помогать всем игрокам рынка в достижении их целей. Мы уверены, что наш контент наиболее оптимально отвечает потребностям агентов».



Finnair выполняет рейсы между Европой и Азией по короткому северному маршруту через хаб в Хельсинки. Авиакомпания сделала большие инвестиции в реализацию преимуществ NDC для всей цепочки создания ценности в индустрии туризма. Как ведущая глобальная дистрибутивная система (GDS) в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, Sabre предоставит Finnair возможность продавать высокорентабельные дальнемагистральные авиаперевозки через широкую сеть агентств в этих важных регионах.