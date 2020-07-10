ZTE и GSMA провели совместный Саммит 5G SA 2020

10 июля 2020, 11:45

Компания ZTE Corporation в партнерстве с GSMA провела Саммит 5G SA - 2020.

Саммит стал продолжением серии мероприятий GSMA Thrive и прошел в формате прямой трансляции. Спикеры из China Telecom, China Mobile, China Unicom, Orange, Deutsche Telekom, Ooredoo, GSMA и Tencent приняли участие в Саммите 5G SA - 2020.



Опираясь на центральную тему саммита – “Открытие новой эры в промышленности”, участники обсудили ключевые темы для отрасли: строительство сети 5G SA, экосистема и инновации 5G, строительство “новой инфраструктуры” 5G. Саммит стал платформой для обмена опытом по созданию сетей на основе автономной архитектуры и внедрению различных бизнес моделей по развитию сетей в Китае и других странах.



Во вступительной речи старший вице-президент ZTE Чжан Цзяньпэн (Zhang Jianpeng) отметил, что 5G SA предоставляет операторам большое количество возможностей для комплексного развития B2C и B2B направлений в зависимости от их задач. Являясь твердым сторонником сетей 5G на основе автономной архитектуры и опираясь на зрелое комплексное решение 5SA, ZTE совместно с партнерами реализовала ряд проектов по развертыванию и верификации таких сетей.



Лю Хун (Liu Hong), глава отдела технологий GSMA (Китай), рассказал о своих ожиданиях от 5G SA. По его мнению, темпы внедрения 5G не замедлятся, развитие этой технологии станет более последовательной. При этом, ориентация на 5G SA – важная веха в процессе разработки 5G.



В своей речи Вэй Лэпин (Wei Leping), председатель консультативного комитета по технологиям China Telecom, подробно остановился на последних достижениях экосистемы 5G SA. China Telecom взяла на себя инициативу по завершению верификации работоспособности системы SA и проведению тестов на совместимость. Используя преимущества облачной сети, China Telecom ускоряет адаптацию 5G к вертикальным отраслям, тем самым продвигая 5G SA для расширения возможностей вертикальных отраслей. Компания China Telecom уделяет большое внимание промышленности, транспорту, средствам массовой информации, здравоохранению и образованию и стремится применять 5G SA в этих отраслях.



По словам Хуан Юйхуна (Huang Yuhong), вице-президента Китайского института исследований мобильных технологий, компания China Mobile нацелена на использование автономной архитектуры. С целью конвергенции 4G и 5G оператор создает сети B2B и B2C по отдельности. Используя частоты 700 МГц; 2,6 ГГц и 4,9 ГГц, при основном покрытии 700 МГц и 2,6 ГГц, а также расширяя емкость и промышленное применение на частотах 4,9 ГГц, China Mobile стремится создать крупнейшую в мире передовую сеть 5G SA.



В своем выступлении директор рабочей группы по совместному строительству и совместному использованию сетей 5G China Unicom Мяо Шоуе (Miao Shouye) отметил, что China Unicom и China Telecom завершили создание крупнейшей в мире сети 3,5 ГГц NR. Кроме этого, обе компании активно увеличивают зрелость отраслевой цепочки 2.1 ГГц NR. В основе стратегий China Unicom и China Telecom лежит стремление к созданию беспроводных сетей 5G, характеризующихся устойчивостью эксплуатационных характеристик и высокими показателями эффективности.



Ханс Нефф (Hans Neff), директор по техническим вопросам ZTE Group, поделился своим мнением о 5G SA. Он считает, что экосистема 5G SA поддерживает масштабные развертывания. ZTE надеется помочь глобальным операторам в изучении всех возможностей 5G благодаря своим передовым продуктам 5G SA и обширному опыту в построении сетей.



Кроме того, в саммите принял участие Луис Дельгадо (Luis Delgado), директор по программам 5G в Orange (Испания), который посредством видео-интервью рассказал о своем видении строительства сети 5G SA.



В 2020 году 5G SA была готова к комплексному коммерческому использованию с точки зрения зрелости стандартов, чипсетов, терминалов и сетей. Глобальные операторы приходят к пониманию возможностей и перспектив 5G SA, они начинают активно поддерживать эволюцию сетей 5G на основе автономной архитектуры.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.