Мобильный киберспорт становится новым феноменом

10 июля 2020, 14:15

Киберспорт во всем мире развивается уже долгие годы и становится все более мощным конкурентом классического спорта. Его рынок растет повсеместно – и в Украине, к слову, рост e-sports стремителен. Такой прогресс обусловлен усовершенствованием компьютеров и их характеристик, а также доступных для них игр. Обычные игры постепенно переросли в киберспорт – крупнейшие турниры, которые проходят на специальных e-sports площадках, собирают миллионы зрителей и множество профессиональных команд-участников, привлекают огромные инвестиции и предлагают призовые фонды, исчисляемые миллионами долларов. До недавнего времени киберспорт был в первую очередь развит на ПК и консолях, однако теперь новым феноменом становится мобильный киберспорт.

Под киберспортом (e-sports) мы понимаем соревнования команд и индивидуальных игроков на компьютерах и консолях, например, на Playstation. Мобильный же киберспорт – это аналогичные соревнования на смартфонах и планшетах. В настоящий момент цифры, характеризующие рост мобильного e-sports, говорят сами за себя: крупнейшие турниры собирают десятки миллионов участников. В Китае, где мобильный киберспорт пользуется наибольшей популярностью в мире, уже сейчас его доля на рынке e-sports в стране превышает 40%, что соответствует оценке в 27 млрд долларов. Через 1-2 года мобильный киберспорт сравнится там с традиционным киберспортом. Подобный стремительный рост наблюдается также в Южной Корее, на очереди и другие страны Азии, Европа тоже догоняет.

Мобильный e-sports становится все привлекательнее в силу того, что он не привязан к мощным компьютерам, проводным устройствам, домашнему Интернету: теперь участвовать в турнирах и играть можно где угодно, в любых условиях. Он считается очень удобным. Конечно, до сих пор многие дисциплины лучше всего работают на ПК и консолях, и перенести на мобильные их трудно. Например, по отзывам киберспортсменов для культовых Dota 2 и CS:GO придумать альтернативу для ПК невозможно. Главный же киберспортивный симулятор FIFA может работать как на ПК, так и на консолях и мобильных, но лучшая его версия на PS4, где можно играть с джойстиком. Однако мобильный киберспорт развивается, и теперь джойстики можно подключать к планшетам и смартфонам! Долго еще не утихнут споры на тему того, что лучше для e-sports – ПК или консоли. А вот о том, что скоро с ними сравнятся гаджеты можно уверенно сказать уже сейчас.

Дисциплины в киберспорте делятся на два вида – совершенно новые, созданные разработчиками специально для мобильных устройств, а также те, что были портированы с консолей и ПК. И те, и другие очень популярны среди киберспортсменов.

Примером дисциплины, созданной разработчиками "под мобильный" киберспорт, является Clash Royale. Эта игра удерживает рекорд по количеству собранных участников одного турнира – 27 миллионов. Она имеет огромную аудиторию именно среди пользователей мобильных устройств, и является одной из самых прибыльных в мире mobile e-sports.

Что же с играми, созданными именно для ПК? Одна из самых популярных игр всех времен – покер – все еще находится в поисках своего четко определенного места в мире киберспорта. В США и Европе покер в первую очередь ассоциируется все же с живой игрой в казино, и большие шансы стать самостоятельной киберспортивной дисциплиной он имеет в Азии. Многие западные профессиональные игроки, например, один из известнейших покеристов и киберспортсменов Бертран Гроспелье, на долгие годы обосновываются в Сеуле – центре мирового киберспорта. Однако сейчас с ними серьезно конкурируют киберспортсмены из Азии, и покер не является исключением. В частности, Селина Лин из профессиональной команды PokerStars сделала очень многое для популяризации покера в Восточной Азии в качестве киберспортивной дисциплины для смартфонов и планшетов.

Интересны примеры игр, которые были изначально созданы для ПК, но получили гораздо большую популярность позднее, когда стали портироваться на мобильные. К ним в первую очередь нужно отнести культовую карточную игру и киберспортивную дисциплину Hearthstone от компании Blizzard. Также огромную популярность на гаджетах получили созданные изначально для ПК PUBG и Fornite. Аудитория Fornite на мобильных сейчас достигла 50 миллионов пользователей, а рекорд онлайна пользователей за один день – 3.4 миллиона. Впечатляющие цифры, правда!

Популярность киберспорта среди пользователей смартфонов и планшетов соизмерима, однако большее количество людей все же пользуется смартфонами. При этом стоит признать, что планшеты с большими экранами имеют преимущество для e-sports турниров. В каких-то играх на таких планшетах удобно быстрее переключаться между вкладками, в каких-то большой экран элементарно дает лучший обзор – например, в игре World of Tanks: Blitz, которая является одной из известнейших киберспортивных дисциплин на планшетах. Чемпионаты с хорошими призовыми фондами в этом танковом шутере проводятся регулярно.

Какой же планшет лучше всего подойдет для киберспорта? Что является самым важным в планшете для геймера? Конечно, большая диагональ дисплея для обзора – не менее 10 дюймов. Чем больше оперативной памяти, тем лучше – потому понадобится хотя бы 4 Гб оперативки и не менее 64 Гб встроенной памяти. Также важен мощный процессор, обязательно многоядерный. Наконец, обращаем внимание на хорошее разрешение, которое будет составлять хотя бы 1920x1080, и на тип матрицы: оптимальными будут AMOLED или IPS.

По всем описанными выше параметрами киберспортсмену подойдет Huawei MediaPad M5 Pro: разрешение 2560x1600, 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 960s, 4 Гб/64 Гб оперативной и встроенной памяти соответственно, графика ARM Mali-G71 MP8, 1037 МГц. Дополнит впечатления от этого геймерского девайса его стильный дизайн и мощный чистый звук. Отличный выбор для e-sports!

На протяжении многих лет компания Razer, важная фигура в мире игр и железа, производила гаджеты для игр. Среди игровых планшетов разработчика стоит отметить уже не новый Razer Edge Pro с большим экраном и мощной начинкой. Сильный и актуальный процессор Intel Core i7-3517U, 8 Гб оперативной памяти, Intel HD Graphics 4000 – отличный набор для планшета геймера. Похожим и тоже не новым, но не устаревающим девайсом для геймеров можно назвать легендарный Nvidia Shield K1.

Samsung Galaxy Tab S4 также имеет отличную для киберспорта производительность и классный дисплей. Планшет по-настоящему многофункционален и является одним из излюбленных среди геймеров. Более новые гаджеты из линейки Galaxy будут дороже, но тоже отлично подойдут для e-sports: в частности, Galaxy Tab S6, о котором мы уже писали на сайте. Наконец, киберспортсменам следует обратить свое внимание на ту линейку планшетов Surface Pro, которая оптимально подходит для e-sports. Выбирать из разных линеек стоит устройства с процессорами Intel Core i5 и i7.

В свою очередь любители смартфонов также не останутся в стороне от стремительного развития киберспорта. Сейчас, когда проходит большое количество крупных мировых e-sports соревнований, начинающие и уже сформировавшиеся киберспортсмены могут обратить внимание на такие смартфоны, как классический игровой Razer Phone 2, Xiaomi Black Shark 2, Honor Play, ZTE Nubia Red Magic 3. Эти смартфоны разработчики создавали специально для игр и придали им соответствующий дизайн, также оснастив процессором с охлаждением, оптимальным разрешением для игр, возможностью быстро заряжать устройство и многим другим необходимым для тех, кто решил попробовать себя в мире мобильного киберспорта!