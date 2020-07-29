29 июля 2020, 15:12

Обновления прошивок для inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra

Вышло обновление прошивки для медиаприставок: inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra и inext TV4 (07.07.2020).

Обновление происходит автоматически, нужен доступ к сети интернет и подтверждение в меню.

Важно! Мы рекомендуем автоматически обновлять ПО inext онлайн. Над каждым обновлением работает команда R&D для того, чтобы устранить критические ошибки и повысить производительность медиаприставок.

Модели, ПО которых обновились:

› inext TV3 - build 31524
› inext 4K - build 31524
› inext 4K2 - build 31524
› inext TV4 - прошивка 1.2.10
› inext 4K Ultra - прошивка 1.2.10

Процесс автоматического онлайн обновления inext TV4

Обновление устройства происходит автоматически и занимает от 5 до 15 мин. Перед началом работы на экране появится запрос на обновление, который нужно подтвердить. Посмотрите, как происходит процесс обновления на inext TV4:

Автоматическая проверка обновлений

В меню устройства появится меню автоматического обновления. Нажимаем "обновить".

Онлайн обновление

Видим, что доступна новая версия обновления и она готова к загрузке.

Нажимаем «Обновить».

Проверка последней версии прошивки

После загрузки и обновления, которое занимает от 5 до 15 мин. (на inext TV4 заняло 7 мин.) проверяем. Заходим в системные настройки и видим, что новые версии не найдены. Это означает, что на данном устройстве установлена последняя версия прошивки.
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