Обновления прошивок для inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra

29 июля 2020, 15:12

Вышло обновление прошивки для медиаприставок: inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra и inext TV4 (07.07.2020).



Обновление происходит автоматически, нужен доступ к сети интернет и подтверждение в меню.

Важно! Мы рекомендуем автоматически обновлять ПО inext онлайн. Над каждым обновлением работает команда R&D для того, чтобы устранить критические ошибки и повысить производительность медиаприставок.› inext TV3 - build 31524› inext 4K - build 31524› inext 4K2 - build 31524› inext TV4 - прошивка 1.2.10› inext 4K Ultra - прошивка 1.2.10Обновление устройства происходит автоматически и занимает от 5 до 15 мин. Перед началом работы на экране появится запрос на обновление, который нужно подтвердить. Посмотрите, как происходит процесс обновления на inext TV4:В меню устройства появится меню автоматического обновления. Нажимаем "обновить".Видим, что доступна новая версия обновления и она готова к загрузке.Нажимаем «Обновить».После загрузки и обновления, которое занимает от 5 до 15 мин. (на inext TV4 заняло 7 мин.) проверяем. Заходим в системные настройки и видим, что новые версии не найдены. Это означает, что на данном устройстве установлена последняя версия прошивки.