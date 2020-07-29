Обновления прошивок для inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra

Вышло обновление прошивки для медиаприставок: inext TV3, inext 4K, inext 4K2, inext 4K Ultra и inext TV4 (07.07.2020).
Обновление происходит автоматически, нужен доступ к сети интернет и подтверждение в меню.
Важно! Мы рекомендуем автоматически обновлять ПО inext онлайн. Над каждым обновлением работает команда R&D для того, чтобы устранить критические ошибки и повысить производительность медиаприставок.
Модели, ПО которых обновились:
› inext TV3 - build 31524
› inext 4K - build 31524
› inext 4K2 - build 31524
› inext TV4 - прошивка 1.2.10
› inext 4K Ultra - прошивка 1.2.10
Процесс автоматического онлайн обновления inext TV4
Обновление устройства происходит автоматически и занимает от 5 до 15 мин. Перед началом работы на экране появится запрос на обновление, который нужно подтвердить. Посмотрите, как происходит процесс обновления на inext TV4:
Автоматическая проверка обновлений
В меню устройства появится меню автоматического обновления. Нажимаем "обновить".
Онлайн обновление
Видим, что доступна новая версия обновления и она готова к загрузке.
Нажимаем «Обновить».
Проверка последней версии прошивки
После загрузки и обновления, которое занимает от 5 до 15 мин. (на inext TV4 заняло 7 мин.) проверяем. Заходим в системные настройки и видим, что новые версии не найдены. Это означает, что на данном устройстве установлена последняя версия прошивки.