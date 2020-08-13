Оплата c мобильного счета Vodafone: рейтинг сервисов

13 августа 2020, 14:45

Популярность оплат с мобильного счета растет – за последний год общий оборот этого вида расчетов увеличился на 63%.

Компания Vodafone составила рейтинг сервисов, которые клиенты компании оплачивают с мобильного счета Vodafone.



С учетом различных параметров мобильных расчетов, таких как сумма и количество транзакций, количество пользователей того или иного вида оплаты, аналитики компании составили перечень самых популярных сервисов и категорий услуг для оплаты с мобильного счета.



В топ-3 категорий услуг, за которые рассчитываются «мобильными» деньгами, вошли «банки и финансовые услуги», «телекоммуникационные услуги» и «игры и программы». Эти категории опережают друг друга в популярности по различным параметрам.



По сумме транзакций лидируют банковские и финансовые услуги, занимают 69% всего объема транзакций, за ними следуют телеком-услуги с долей 20%, а игры и программы составляют 9% от всей суммы расчетов. Аналогичный порядок категорий прослеживается и по сумме среднего чека. А вот по количеству транзакций эти три категории делят между собой популярность более равномерно. 47% клиентов направляет свои мобильные средства на оплату банковских и других финансовых услуг, 20% платят за телеком-услуги с помощью мобильного кошелька, а 19% рассчитывается мобильными средствами за игры и приложения.



Самой популярной услугой среди финансовых сервисов стал перевод денег с мобильного счета на банковскую карту. И по сумме и общему количеству транзакций, и по количеству пользователей и среднему чеку эта услуга опережает остальные услуги. Лишь по количеству транзакций на одного пользователя оплата телеком-услуг Vodafone опередила пополнения банковской карты с мобильного.



В целом рейтинг сервисов выглядит следующим образом.



По сумме транзакций:

1. Перевод денег с мобильного счета на банковскую карту - 62%

2. Перевод на счет другого абонента Vodafone - 16%

3. Перевод средств на кошелек Global Money - 6%



По количеству транзакций:

1. Перевод денег с мобильного счета на банковскую карту - 32%

2. Перевод на счет другого абонента Vodafone - 16%

3. Оплаты в игре World of Tanks - 8%



По количеству уникальных пользователей:

1. Перевод денег с мобильного счета на банковскую карту - 35%

2. Перевод на счет другого абонента Vodafone - 14%

3. Оплаты в игре World of Tanks - 8%



По сумме среднего чека:

1. Перевод денег с мобильного счета на банковскую карту

2. Перевод средств на кошелек Global Money

3. Перевод на счет другого абонента Vodafone



Пользователи мобильного кошелька SharPay от Vodafone используют его также для оплаты услуг других телеком-операторов. Так, около 6% по количеству транзакций и по количеству уникальных пользователей составляют расчеты за услуги Киевстар.



SharPay (ранее – Vodafone Pay) работает с 2017 года. Это сервис с широким функционалом, который включает как оплату банковской картой, так и платежи с мобильного счета, возможность перевести средства с карты на карту, бонусную программу, оплату различных услуг, в том числе коммунальных. и даже возможность оплачивать и отправлять подарки, перечень которых постоянно растет. Это очень универсальный сервис. У пользователей сервиса может быть несколько карт разных банков – все они могут сосуществовать в мобильном кошельке. Клиент может пользоваться iPhone или смартфоном на базе Android, или даже любым другим украинским оператором – любой может пользоваться SharPay. Сейчас компания активно работает над расширением возможностей сервиса, в том числе, платежных.