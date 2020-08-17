Как выбрать робот-пылесос: 5 главных критериев

17 августа 2020, 16:47

Робот-пылесос стремительно вошел в обиход украинцев. Сегодня он активно вытесняет традиционные приборы для уборки.

Новые модели дорабатываются ведущими производителями, которые стремятся создать идеальные агрегаты, способные полноценно заменить моющие, циклонные или мешковые агрегаты.

Какие бывают виды роботов пылесосов в зависимости от цены

Для начала определитесь с бюджетом, который вы готовы выделить на покупку робота-пылесоса. Стоимость напрямую связана с функциональными возможностями и техническими параметрами прибора:

1. Бюджетные модели . Самые простые устройства с минимальным набором конструктивных элементов и датчиков. Такой агрегат не обеспечит надлежащую уборку в труднодоступных местах и сможет работать без подзарядки относительно недолго.

2. Средний ценовой сегмент . Модели с более расширенной комплектацией. Они универсальны и прекрасно справляются с ламинатом, коврами, плиткой и другим напольными покрытиями. В этой категории вы можете купить робот-пылесос для влажной и сухой уборки. Они оснащены достойным набором режимов, рассчитаны на более длительную уборку без подзарядки и убирают значительно тише.

3. Премиальные пылесосы . Самые мощные приборы, осуществляющую качественную уборку любых поверхностей, в том числе ковров с высоким ворсом. Такие роботы оснащены расширенным набором алгоритмов и программ работы. Они легко справляются с большой площадью. Управляются со смартфона, планшета, пульта ДУ. Предлагают построение карты помещения, постановку на подзарядку в автоматическом режиме, график ежедневной уборки и другие высокотехнологичные возможности.

Разные роботы-пылесосы по типу уборки

Самым главным критерием выбора будет вид робота в зависимости от типа уборки. Различают обычные и моющие модели:

- Обычные роботы-пылесосы предназначены для сухой уборки, то есть сбора пыли и мусора. Она оборудованы специальными вращающимися щетками-валиками в виде цилиндров, отличаются мощностью всасывания и комплектацией. Не справляются с пролитой жидкостью и прилипшей грязью.

- Моющие роботы полотеры предназначены также и для влажной уборки. Им под силу даже жирные пятна на полу. Такие устройства укомплектованы специальными микрофибровыми салфетками и разбрызгивателями воды. Компания Roborock производит самые популярные моющие роботы-пылесосы на сегодняшний день. Это идеальный выбор для дома, где есть маленькие дети или домашние животные.

Выбираем мощность всасывания и время автономной уборки

Время работы — важный параметр, от которого будет зависеть, как долго можно не заряжать прибор. Некоторые модели готовы работать безостановочно более 150 минут! Среднестатистическое автономное время работы составляет 30-60 минут.

Также стоит учитывать особенности помещения и количество препятствий на пути агрегата. Чем больше мебели и других объектов на полу, тем большую дистанцию придется преодолеть роботу-пылесосу.

Уделите внимание особенностям системы навигации

Каждое устройство оснащено определенным набором датчиков и сенсоров для ориентации в пространстве. Вы можете купить робота с камерой или лазерным дальномером. С помощью этих технологий вы сможете задавать точное направление и площадь убираемого помещения.

Также они предназначены для безопасного передвижения прибора по дому с учетом обхода всех имеющихся углов и ступенек. Большая площадь квартиры и наличие лестницы в доме — аргумент в пользу покупки пылесоса с более дорогостоящей и сложной системой навигации с оптическими сенсорами и возможностью создания визуальной карты.

Какие должны быть функции в роботе-пылесосе

Наконец, внимательно изучите описание функционала товара. Кроме функций сухой и влажной уборки, полезными и популярными опциями считаются уборка по расписанию, интеграции с голосовым управлением, защита от падений и сенсор препятствий, настройка старта и времени уборки, установка запретных зон, отчет об уборке и проверка эффективности работы робота-пылесоса.

