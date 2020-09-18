Spexor от Bosch обеспечивает постоянную безопасность

18 сентября 2020, 14:15

Согласно криминальной статистике, ежедневно в Германии сообщается о 240 кражах со взломом и почти 600 угонах транспортных средств.

Создав spexor, компания Bosch разработала мобильное устройство сигнализации, которое можно использовать практически в любой локации и для обширного списка охраняемых объектов. Мощный аккумулятор обеспечивает автономную работу устройства в течение нескольких недель, а обновления программного обеспечения гарантируют его актуальность. «Наше мобильное устройство сигнализации spexor, несомненно, подарит пользователям душевное спокойствие как дома, так и на улице», – говорит д-р Марко Хекель, руководитель отдела продаж и объединенного управления компании spexor. Вместе с Тобиасом Риделем, руководителем отдела управления продуктами и инжиниринга, он разработал и вывел Spexor на рынок. Использовать устройство легко: достаточно скачать приложение, отсканировать QR-код и настроить spexor в соответствии со своими потребностями. Новое решение доступно для покупки в Германии в интернет-магазине Bosch Smart Home online shop.



По размеру spexor не превосходит кофейную чашку, но сочетает в себе датчики движения, шума, а также фиксирует изменения давления воздуха в радиусе пяти метров от себя. «Компактную систему безопасности Bosch отличает высокая точность и интеллектуальная комбинация ее датчиков, позволяющая spexor надежно обнаруживать взломы», – отмечает соавтор разработки Тобиас Ридель. Если, например, устройство находится в садовом сарае, от окна которого отскочил футбольный мяч, датчики шума и давления зафиксируют изменение, однако, сигнал тревоги сработает только в случае, если датчики обнаружат движение внутри сарая. Тогда spexor отправит уведомление на смартфон пользователя. В зависимости от индивидуальных настроек устройство также подает звуковой сигнал, а встроенные светодиоды мигают красным, что является действенным инструментом для отпугивания взломщиков.



Мобильное мультисенсорное устройство Bosch подходит не только для использования дома: благодаря перезаряжаемой батарее его можно расположить везде, где нужно обеспечить безопасность. Для работы spexor необходимо либо Wi-Fi соединение, либо сотовая связь. Заряда батареи хватает на несколько недель. Еще одним фактором в пользу повсеместного использования spexor является широкий температурный диапазон эксплуатации и хранения, который колеблется в пределах от –10 до +60°С.

Важным приоритетом при разработке устройства являлась конфиденциальность данных. У spexor нет камеры, он не анализирует и не хранит какие-либо голосовые данные. А когда он выключен, он действительно выключен.



Подключение к сотовой сети или Wi-Fi позволяет spexor поддерживать актуальность своего программного обеспечения. В будущем дополнительные функции и приложения будут устанавливаться на устройство вместе с обновлениями ПО. «Из нашего масштабного исследования рынка мы знаем, что, кроме взломов, клиенты хотят, чтобы такое устройство обнаруживало пожары и опасные газы – дома или во время поездки за город. Вот почему наша цель – интегрировать эти дополнительные функции в обновления программного обеспечения для существующего устройств», – говорит Марко Хекель.

Путь от первоначальной идеи продукта до массового производства сигнальное устройство spexor прошло всего за 15 месяцев – благодаря собственной платформе запуска Bosch. Стартап-инкубатор Bosch стимулирует инновации как в рамках основного бизнеса компании, так и за его пределами. В его основе лежит гибкий подход к разработке продуктов. Компания Grow, расположенная в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, Китае, Японии, Северной Америке и Латинской Америке, является глобальным домом для стартапов внутри технологической компании. В настоящее время на этапе инкубации находятся 11 проектов по всему миру.