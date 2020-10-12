12 октября 2020, 14:45

Vodafone представил решения для умных городов

Решения, основанные на технологии IoT и Big Data аналитике, готовы для внедрения в украинских городах.



Во время международного форума Kyiv Smart City Vodafone представил возможности современных технологических подходов для решения ежедневных задач жизнедеятельности городов.



Технологическая база Vodafone Украина на сегодняшний день включает не только сети 2G, 3G и 4G, но и отдельную сеть для интернета вещей NB-IoT, которая используется исключительно для обмена данными между устройствами. За счет выделенного диапазона в сети NB-IoT обеспечивается бесперебойная работа подключенных устройств. При этом, оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. NB-IоT развернута на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности - шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в других сетях. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей и комплектующих до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.



На базе NB-IoT Vodafone предоставляет услугу «Умный учет водоснабжения». Эта же технология позволяет реализовать такие необходимые для городов решения как мониторинг и автоматическое управление утилизацией мусора, экологический мониторинг и многое другое.



Еще одним направлением, без которого невозможно реализовать концепцию Smart City, является Big Data аналитика, которая помогает проанализировать огромные массивы данных, передаваемые IоT-устройствами и жителями городов. Аналитика этих данных дает понимание того, как город живет в реальном времени и позволяет повысить эффективность взаимодействия всех служб и учреждений города. Для того, чтобы показать какие решения на основе аналитики больших данных Vodafone уже сегодня предлагает украинским городам, участникам Kyiv Smart City Forum были представлены реальные кейсы: анализ данных о миграции жителей города и приезжих из пригородов, оценка нагрузки на транспортную сеть города в разные часы/дни, распределение туристических потоков.

