Киевстар запустил платформу для работы с данными

Открытый Телеком от Киевстар является платформой, которая дает доступ к API-продуктам и консолидированным статистическим данным оператора, а также необходимые элементы для их интеграции с бизнесом.
API от Киевстар позволяют использовать возможности оператора для разработки новых продуктов, создания приложений, автоматизации бизнес-процессов. С Открытым Телекомом бизнес может быстро протестировать гипотезы относительно новых продуктов или процессов и улучшить существующие. Сейчас на платформе доступны первые 4 цифровые (API) продукта: программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI. Перечень доступных API будет постепенно расширяться, поскольку сейчас портал работает в режиме закрытой Бета-версии.
«Киевстар становится продуктовой компанией и развивает соответствующую культуру внутри. Наша команда за один год выросла в три раза, до 150 человек, и предложила рынку новые продукты. Открытый Телеком является одним из них. Эта инициатива демонстрирует намерения компании открывать наши возможности и решения в соответствии с запросами рынка и партнеров», - комментирует Михаил Нестор, директор по разработке диджитал продуктов компании Киевстар.
Чтобы воспользоваться услугами Открытого Телекома необходимо:
1. Зарегистрироваться на платформе и получить доступ к тестовой среде (сейчас это заявка для раннего доступа)
2. Подать заявку на верификацию. Она не требует какой-либо конфиденциальной информации о бизнесе, ведь все данные, необходимые для начала верификации, являются открытыми.
3. После подтверждения верификации учетной записи со стороны оператора, можно начать пользоваться продуктами.
Стоимость пользования указана на сайте в разделе «Наши продукты» по каждой предложенной услугой.
Киевстар Открытый Телеком является надежно защищенным инструментом для работы с данными вашей компании. Его разработка проводилась согласно рекомендациям OWASP (онлайн-сообщество, которое создает в свободном доступе статьи, методологии, документацию, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений).
Напомним, Киевстар придерживается законов Украины «Об информации» и «О защите персональных данных» и не передает и не продает персональные данные абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.
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