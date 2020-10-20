Киевстар помогает школьникам определиться с профессией

20 октября 2020, 12:15

19 октября Киевстар объявил набор слушателей на курсы профориентации STARt Yourself.

Старшеклассники (с 15 лет) и студенты 1-2 курсов могут узнать из первых уст об особенностях популярных специальностей: юриспруденция и комплаенс; Digital SMM, веб-дизайн; BigData; маркетинг; финансы и аудит.

ТОП-менеджеры и руководители направлений Киевстар прочитают 5 лекций об особенностях разных специальностей, поделятся своим профессиональным опытом и ответят на вопросы слушателей. В связи с карантинными ограничениями обучение будет проходить онлайн. Чтобы пройти отбор, кандидатам нужно заполнить анкету и обязательно подробно рассказать о своей мотивации. Один слушатель может прослушать несколько лекций. Наиболее мотивированные ученики и студенты войдут в состав группы слушателей.

Лекция Дата и время проведения Сбор заявок (до)

Юриспруденция и комплаенс 04.11.2020

17.00 30.10.2020

Digital SMM, веб-дизайн 11.11.2020

17.00 06.11.2020

BigData 18.11.2020

17.00 13.11.2020

Маркетинг 25.11.2020

17.00 20.11.2020

Финансы и аудит 02.12.2020

17.00 27.11.2020



«Курс профориентации STARt Yourself – это один из этапов программы стажировки для студентов. Направить молодых людей, помочь сделать первый шаг в профессиональном плане – это даже более ответственная задача, чем дать практические навыки работы. Мы стремимся к тому, чтобы молодые люди делали осознанный выбор и занимались в результате любимым делом. Об успехе проекта говорит то, что у нас уже есть в штате люди, которые прошли: 1) курсы профориентации 2) стажировку Киевстар и, наконец, 3) стали нашими сотрудниками», – комментирует Оксана Олейник, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар.