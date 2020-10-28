Prestigio Digital Signage Hand Sanitizer

28 октября 2020, 17:48

Во время восстановления после пандемии COVID-19 каждая компания должна одновременно привлекать клиентов к своим точкам продаж и предоставлять комфортные и безопасные условия для всех окружающих во время вспышек коронавируса, простуды или гриппа. Prestigio представляет IDS Hand Sanitizer – решение, отвечающее всем этим требованиям, а также предоставляющее дополнительные возможности для взаимодействия с клиентами.

Очевидно, что пандемия не пройдет бесследно, и в будущем люди будут и впредь с осторожностью относиться к своему здоровью. Поэтому решение Prestigio IDS Hand Sanitizer будет актуально на протяжении еще долгого времени.

Особенность устройства заключается во встроенном автоматическом дозаторе дезинфицирующего средства емкостью 3л, а также в наличии датчика температуры тела с возможностью измерения температуры на расстоянии до 0,5м и отображением информации на экране. На повышение температуры устройство реагирует звуковым сигналом, поэтому угроза точно не останется незамеченной. Всё это позволяет контролировать состояние здоровья окружающих и обеспечивать их безопасность.

При этом IDS Hand Sanitizer обладает всеми функциями и преимуществами традиционных устройств Digital Signage.

Яркий и четкий FHD дисплей 21,5” позволяет транслировать сочный статичный или динамичный контент, промо-акции и любую другую информацию, а встроенные динамики добавят звуковые эффекты и сделают ваши рекламные кампании еще более реалистичными.

Интегрированный ПК на базе Android 7.1 позволяет использовать устройство в совокупности со специализированным ПО Prestigio-Addreality, что дает возможность создавать, настраивать и управлять рекламными кампаниями удаленно на нескольких устройствах в режиме реального времени. А наличие встроенной фронтальной камеры 2MP на устройстве позволяет настраивать даже таргетированные рекламные кампании для различных целевых групп и собирать аналитику по аудиториям.

Металлический корпус и дисплей с закаленным стеклом 3мм устойчив к повреждениям и позволяет использовать устройство в любом помещении. Prestigio IDS Hand Sanitizer поставляется в комплекте с регулируемым по высоте стендом. Это значит, его можно с легкостью вписать в любой интерьер, разместив на стене или установив в качестве отдельностоящего решения.

Знакомьте клиентов с вашей компанией, показывайте последние рекламные ролики или текущие рекламные акции, запускайте корпоративные видео, одновременно заботясь о здоровье ваших посетителей или сотрудников с помощью Prestigio IDS Hand Sanitizer.

Официальным дистрибьютором продукции бренда Prestigio является компания АСБИС-Украина.