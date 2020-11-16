Vodafone представил новые решениях для точного маркетинга

16 ноября 2020, 13:45

На 17-ом международном форуме RE:MARK, который стартовал 9 ноября и сегодня завершает свою работу, Vodafone представил маркетинговые технологии на основе Big Data аналитики.

Участники форума на примере реальных кейсов Vodafone познакомились с возможностями и перспективами применения больших данных в маркетинговых исследованиях. Эксперты Vodafone поделились опытом и рассказали, какие механизмы нужно применять, чтобы при помощи больших данных быстро и четко анализировать сигналы и улавливать изменяющиеся тенденции рынка, оценивать риски, делать прогнозы в продажах и маркетинге.



Глобальный тренд перехода потребителей в онлайн является одновременно и причиной, и следствием того, что большинство товаров, услуг и платежей становятся цифровыми. При этом 70% онлайн покупок в мире происходят с мобильных устройств. Анализ огромных массивов данных, которые при этом генерируются, помогает в создании востребованных предложений для клиентов.



«Мировая пандемия ускорила цифровизацию рынков. Ежемесячно количество поисковых запросов в сети растет в среднем на 1,5 миллиарда. Это означает, что внимание современного маркетинга также сосредоточено на цифровых площадках и каналах коммуникации. Каждый бизнес, ориентированный на потребителя, сможет быть успешным, только если научится правильно анализировать и использовать данные, которые уже есть в его распоряжении. На сегодняшний день это наиболее точный способ создавать востребованные предложения для клиентов и вести персонализированные коммуникации с ними», – отметил Глеб Байбаев, эксперт по data driven решениям, Vodafone Innovation team.