Решение TEKTELIC для отслеживания контактов

LoRaWAN трекеры для отслеживания контактов
Устройства отслеживания контактов TEKTELIC специально разработаны для точного измерения расстояния. В отличие от обычного протокола BLE, который использует несколько каналов BLE, устройства отслеживания контактов TEKTELIC специально разработаны для уменьшения внутриполостного шума, улучшение SNR и точности измеряемого расстояния. Трекеры TEKTELIC дают возможность получить полную информацию о социальных контактах в вашей организации, причем нет необходимости полагаться на отчеты третьих сторон или правительственные программы.
Ключевые функции
Сдерживание распространения вируса
Безопасность работников
Поддержка бизнес процессов
Контроль при восстановлении присутствия в офисе/заведении
Улучшение рабочей атмосферы Улучшение привычки социальной дистанции
Алгоритм отслеживания контактов
Расстояние 1, 1,5 или 2 метра выбирается в приложении
Устройства непрерывно передают сигнал (10 раз в секунду)
Когда 2+ устройства "в контакте", они запускают индивидуальные таймеры
Когда контакт длится 1 минуту, каждое устройство сигнализирует пользователю
Если пользователи не разошлись, чтобы разорвать «контакт», каждое устройство снова сигнализирует через 1 дополнительную минуту
Если пользователи все равно не разошлись через 2 минуты, каждое устройство подсчитывает длительность "контакта", но не сигнализирует снова
Когда «контакт» продолжается более 1 минуты, каждое устройство посылает приложению общую продолжительность «контакта»
РОМСАТ - официальный дистрибьютор TEKTELIC в Украине