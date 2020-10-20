Решение TEKTELIC для отслеживания контактов

20 октября 2020, 22:26

LoRaWAN трекеры для отслеживания контактов



Устройства отслеживания контактов TEKTELIC специально разработаны для точного измерения расстояния. В отличие от обычного протокола BLE, который использует несколько каналов BLE, устройства отслеживания контактов TEKTELIC специально разработаны для уменьшения внутриполостного шума, улучшение SNR и точности измеряемого расстояния. Трекеры TEKTELIC дают возможность получить полную информацию о социальных контактах в вашей организации, причем нет необходимости полагаться на отчеты третьих сторон или правительственные программы.Сдерживание распространения вирусаБезопасность работниковПоддержка бизнес процессовКонтроль при восстановлении присутствия в офисе/заведенииУлучшение рабочей атмосферы Улучшение привычки социальной дистанцииРасстояние 1, 1,5 или 2 метра выбирается в приложенииУстройства непрерывно передают сигнал (10 раз в секунду)Когда 2+ устройства "в контакте", они запускают индивидуальные таймерыКогда контакт длится 1 минуту, каждое устройство сигнализирует пользователюЕсли пользователи не разошлись, чтобы разорвать «контакт», каждое устройство снова сигнализирует через 1 дополнительную минутуЕсли пользователи все равно не разошлись через 2 минуты, каждое устройство подсчитывает длительность "контакта", но не сигнализирует сноваКогда «контакт» продолжается более 1 минуты, каждое устройство посылает приложению общую продолжительность «контакта»