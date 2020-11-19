eSIM от lifecell теперь доступна в терминалах EasyPay по всей стране

С сегодняшнего дня eSIM от lifecell можно приобрести в любом из более 14000 платежных терминалов EasyPay во всех областях Украины. В терминалах также доступна опция выбора номера для eSIM.
Пользователи могут приобрести встроенную электронную SIM-карту со случайным номером, который генерирует система, или же собственноручно выбрать номер для eSIM.
Выбор номера доступен терминалах EasyPay по желаемым цифрам или «маске» – то есть заданному шаблону. В таком случае система предлагает все свободные номера lifecell с нужной комбинацией цифр.
Стоимость eSIM со случайным номером составляет 150 грн. Стоимость eSIM с выбранным номером зависит от комбинации цифр. Совершая покупку, пользователь указывает адрес электронной почты, на которую после оплаты отправляется eSIM.
lifecell – первый украинский мобильный оператор, который предоставил пользователям возможность приобрести встроенную электронную SIM-карту в ноябре 2019 года. Инновационность этой технологии заключается в том, что владельцам eSIM не нужна традиционная физическая SIM-карта для пользования связью. Теперь роль физической SIM-карты выполняет чип, уже инсталлированный производителем смартфона, планшета или другого гаджета, на который достаточно загрузить профайл номера. С помощью eSIM можно купить и активировать дополнительные номера, даже если абонент уже использует физическую SIM-карту в слоте своего смартфона.
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