Корпус Xigmatek Vortex с RGB-подсветкой выделяется асимметричной лицевой панелью

26 ноября 2020, 9:15

Компания Xigmatek продолжает расширять ассортимент компьютерных корпусов: анонсирована модель Vortex с оригинальным дизайном, на основе которой можно построить игровую настольную станцию.

Новинка выделяется асимметричным узором фронтальной части: она состоит из секций с разным исполнением, включая отделку под углеродное волокно. Кроме того, предусмотрена многоцветная RGB-подсветка в виде ломаной линии. В боковой части расположена стенка из закалённого стекла.



Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Предусмотрены посадочные места для семи карт расширения, а длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 290 мм.

Система может быть оборудована одним 3,5-дюймовым и одним 2,5-дюймовым накопителем. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 160 мм, по длине блока питания — 180 мм.



Вентиляторы охлаждения устанавливаются по следующей схеме: 2 × 120 мм спереди, 2 × 120 мм сверху и 1 × 120 мм сзади. В случае жидкостного охлаждения возможен монтаж тыльного 120-мм радиатора.