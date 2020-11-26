Корпус Xigmatek Vortex с RGB-подсветкой выделяется асимметричной лицевой панелью

Компания Xigmatek продолжает расширять ассортимент компьютерных корпусов: анонсирована модель Vortex с оригинальным дизайном, на основе которой можно построить игровую настольную станцию.
Новинка выделяется асимметричным узором фронтальной части: она состоит из секций с разным исполнением, включая отделку под углеродное волокно. Кроме того, предусмотрена многоцветная RGB-подсветка в виде ломаной линии. В боковой части расположена стенка из закалённого стекла.
Возможна установка материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Предусмотрены посадочные места для семи карт расширения, а длина дискретных графических ускорителей не должна превышать 290 мм.
Система может быть оборудована одним 3,5-дюймовым и одним 2,5-дюймовым накопителем. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 160 мм, по длине блока питания — 180 мм.
Вентиляторы охлаждения устанавливаются по следующей схеме: 2 × 120 мм спереди, 2 × 120 мм сверху и 1 × 120 мм сзади. В случае жидкостного охлаждения возможен монтаж тыльного 120-мм радиатора.
Габариты составляют 438 × 380 × 195 мм. В верхней части корпуса находятся гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0.
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