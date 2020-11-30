Акции "Магнита" принесли инвесторам более 35% прибыли за полгода

30 ноября 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности ПАО «Магнит».

В условиях сложной ситуации в экономике торговая сеть продемонстрировала высокие темпы роста финансовых показателей в III квартале и может сохранить позитивную динамику в IV квартале 2020 года. На этом фоне акции ритейлера за последние полгода подорожали на 35,7% и, по мнению аналитиков, сохраняют потенциал роста. Ценные бумаги рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 5848 руб., потенциал роста составит 18,3%.



ПАО «Магнит» — один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 3 800 населенных пунктах, а ее магазины ежедневно посещают почти 12 млн человек. Мультиформатная модель сети включает в себя магазины «у дома», супермаркеты, аптеки и магазины формата дрогери, а также собственное производство продуктов. На сегодняшний день «Магнит» занимает второе место в России по доле на рынке ритейла и первое — по количеству магазинов с уникальной инфраструктурой.



В III квартале «Магнит» открыл 349 магазинов, при этом в рамках повышения операционной эффективности было закрыто 89 магазинов. Капитальные затраты в III квартале снизились на 57,9% (г/г), на фоне замедления темпов открытия новых магазинов и программы редизайна, и по итогам первых 9 месяцев текущего года составили 19,3 млрд руб. против 38,9 млрд руб. в 2019 году.



Несмотря на нестабильность макроэкономической ситуации, «Магниту» удалось зафиксировать финансовые результаты выше прогнозов менеджмента, сообщается в аналитической записке: «Высоких темпов роста сопоставимых продаж удалось достичь благодаря постоянным качественным улучшениям в магазинах, при этом, невзирая на снижение прямого положительного влияния пандемии на выручку при сохранении расходов, связанных с Covid-19, продажи компании растут, а рентабельность продолжает набирать обороты, демонстрируя наибольший рост в годовом выражении за три квартала текущего года».



Согласно финансовой отчетности, общая выручка «Магнита» в III квартале увеличилась на 11,9% (г/г) и составила 383,2 млрд руб., а чистая розничная выручка возросла на 11,4% (г/г) до 371,0 млрд руб. Сопоставимые продажи, в свою очередь, повысились на 6,9% (г/г) на фоне роста среднего чека на 12,4% и снижения трафика на 4,9%. Чистая прибыль «Магнита» подскочила на 174,1% (г/г) и составила 9,6 млрд руб., а рентабельность по чистой прибыли выросла с 1% в III квартале 2019 года до 2,5% в минувшем квартале. Показатель EBITDA составил в отчетном периоде 27,6 млрд руб., рентабельность по EBITDA достигла 7,2% (+133 б. п.), валовая рентабельность составила 23,8% (+134 б. п.). По оценкам менеджмента, значительные темпы роста сопоставимых продаж наблюдаются и в октябре, что будет способствовать достижению хороших финансовых результатов в текущем квартале.



В «ФИНАМе» отмечают, что с августа 2020 года акции «Магнита» подорожали на 7,8%, а за последние полгода принесли инвесторам впечатляющую доходность в размере 35,7%. Тем не менее, аналитики считают, что потенциал роста акций розничной сети еще не исчерпан, чему будет способствовать в том числе стабильная дивидендная политика — к 2025 году дивидендная доходность может достичь 14,9%.



