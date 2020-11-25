Новая беспроводная точка wAP ac от Mikrotik

25 ноября 2020, 21:46

Надежное подключение для всех ваших устройств



wAP ac - небольшая беспроводная точка доступа для мобильных устройств, идеально подходит для наружной установки в вашем доме, в саду, на крыльце или в другое место, где вам нужно беспроводное соединение.