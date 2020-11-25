Новая беспроводная точка wAP ac от Mikrotik

Надежное подключение для всех ваших устройств
wAP ac - небольшая беспроводная точка доступа для мобильных устройств, идеально подходит для наружной установки в вашем доме, в саду, на крыльце или в другое место, где вам нужно беспроводное соединение.
Новая ревизия оснащена двумя гигабитными Ethernet портами, мощным четырёхъядерным процессором, улучшена производительность беспроводной антенны и увеличено оперативную память.
Ключевые особенности
рабочая частота: 2,4 и 5ГГц
скорость Wi-Fi> 300 Мбит / с (ac стандарт)
скорость портов: 10/100/1000 Мбит / с
максимальная выходная мощность: 25 dBm
количество антенн: 3 - 5 ГГц; 2 - 2,4 ГГц
усиление антенны: 2 dBi
Сильная двухдиапазонная беспроводная точка доступа 2,4/5 ГГц решит большинство проблем со связью в многолюдной среде. Можно использовать 2,4 ГГц-канал для старых устройств і 5-ГГц-канал для всех остальных.
wAP ac устойчива к атмосферным воздействиям и может быть закреплена на любой внешней стене (на столбе или потолке) изнутри корпуса - для дополнительной безопасности и менее заметных креплений. Нижняя часть также может быть закреплена специальным антивандальным винтом, который может открыть только владелец. В задней части корпуса имеется отверстие, позволяющее проложить кабель Ethernet непосредственно позади устройства и через стену. Таким образом, wAP ac привлекает меньше внимания и сочетается с любой средой. Выглядит ненавязчиво и доступна в двух цветах - черном (RBwAPG-5HacD2HnD-BE) и белом (RBwAPG-5HacD2HnD).
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