30 ноября 2020, 8:45

Ліквідація ТОВ може мати форму припинення діяльності організації або реорганізації діяльності. Альтернативні способи ліквідації доречні в разі зміни керівництва, продажу або перерозподілу активів, злиття або приєднання компаній. Ліквідація ТОВ може бути добровільною і примусовою. Частіше товариство з обмеженою відповідальністю підлягає закриттю через:

- Негативну ліквідність. Не кожна компанія здатна протягом декількох років вийти на стабільний плюс та регулярний дохід, тим більше з огляду на постійні коливання ринків і купівельної спроможності населення.

- Рішення власників підприємства займатися іншим видом економічної діяльності. Як правило, засновники бізнесів шукають можливості не тільки отримання максимального заробітку, а й розвитку найбільш цікавих і сучасних галузей і типів бізнесу, розкриваючи нові сфери. Так, багато хто починає з перепродажу найбільш необхідних товарів, а зібравши певний капітал вибирають свою нішу, нерідко відкриває власне виробництво і організовують експортні поставки. Під таку діяльність беруться кредити, залучаються нові співзасновники і партнери, діляться області відповідальності. Для цих цілей простіше відкрити чисте ТОВ, чим займатися реорганізацією існуючого раніше бізнесу.

- Суттєву заборгованість і нездатність компанії в доступному для огляду майбутньому погасити борги. Можливості кредитування і залучення сторонніх ресурсів іноді призводять до того, що навіть раніше успішні підприємства занурюються в кредити, покрити які не можуть.

Закриття ТОВ передбачає врегулювання питань з податковою інспекцією і оформлення документації, що регламентує припинення існування організації. Ліквідація ТОВ стає можливою лише при дотриманні всіх законних вимог і виконання необхідних процедур. До даних процедур відносяться різні перевірки документації, наявність заборгованостей або кредитів і т.п.

Висококваліфіковані спеціалісти компанії Imperium Lux допомагають в:

- здійсненні всіх операцій в чітко встановлені терміни;

- проведенні перевірок податковими органами згідно з чинним законодавством;

- якісному оформленні відповідних документів;

- уникненні штрафних санкцій з боку податкової служби.

Наші клієнти отримують:

- консультацію фахівця щодо майбутньої процедури ліквідації організації;

- резервування часу нотаріуса для врегулювання питань делегування повноважень;

- підготовку необхідної для процедури документації та її правильне оформлення в рамках чинного законодавства;

- проведення всіх необхідних процедур в державних органах.