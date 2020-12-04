Представлен игровой ноутбук XMG Core 14 со 120-Гц дисплеем

4 декабря 2020, 14:15

Европейская компания Schenker Technologies представила портативный компьютер игрового уровня XMG Core 14, использующий аппаратную платформу Intel и операционную систему Windows 10.

Новинка доступна для заказа по цене от 925 евро.



Покупатели могут выбирать между версиями с процессором Core i7-1165G7 (четыре ядра, до 4,7 ГГц) и Core i5-1135G7 (четыре ядра, до 4,2 ГГц) — эти изделия относятся к поколению Tiger Lake. Объём оперативной памяти DDR4-3200 может достигать 64 Гбайт.



Ноутбук оборудован 14-дюймовым дисплеем формата Full HD (1920 × 1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. Применён дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 Гбайт памяти GDDR6.



Компьютер может быть укомплектован быстрым твердотельным накопителем M.2 2280 с интерфейсом PCI Express 4.0 x4 или PCI Express 3.0 x4. Имеются сетевой контроллер Gigabit LAN, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth 5.

Набор интерфейсов включает разъёмы Thunderbolt 4/USB Type-C, USB Type-C 3.2, USB Type-A 3.2, HDMI 2.0b, RJ45 (LAN) и пр. Габариты составляют 324,9 × 225 × 17,6 мм, вес — 1,45 кг. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 49 Вт·ч.

(С) 3dnews