XMG спрогнозировала задержку в запуске новых ноутбуков из-за коронавируса

22 февраля 2022, 10:15

Компания Schenker Technologies (XMG) опубликовала отчёт, в котором говорится о вероятной задержке старта продаж её ноутбуков на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новых мобильных видеокарт NVIDIA, которые были представлены в начале этого года.

Причинами служат частичная приостановка работы китайских производств на фоне новой волны коронавируса, дефицит компонентов, а также проблемы в логистике.

Со ссылкой на Forbes немецкий производитель игровых ноутбуков отмечает, что китайское правительство отреагировало на новые всплески заболеваемости частичным закрытием предприятий в Сучжоу. Меры затронули компании Bosch, United Microelectronics Corporation (UMC) и Samsung. Другим компаниям также было поручено частично закрыть свои производства и провести реорганизацию персонала. Сучжоу является одном из ключевых технологических центров Китая, где расположены заводы многих компаний, занимающихся производством полупроводниковой продукции. Здесь же находятся предприятия ODM-партнёров компании XMG, среди которых, например, Uniwill и Clevo.



Новые карантинные меры затронули и логистику. Из-за наличия ограничений в системе транспортных ресурсов наблюдаются задержки в поставках даже уже произведённых компонентов и лэптопов. Логистические компании работают на пределе возможностей, что стимулирует рост стоимости транспортировки, рост цен на отдельные компоненты, а также базовые материалы для их производства. Под ограничительные меры в Сучжоу также попали некоторые местные логистические партнёры XMG. Например, местному отделу транспортной компании DHL пришлось частично сократить свою активность на время новых карантинных мер.



По-прежнему наблюдается дефицит таких ключевых компонентов, как контроллеры питания. Они доступны в очень ограниченных количествах и чаще всего приобретаются обходными путями по существенно завышенным ценам. Согласно последним отчётам СМИ, ослабление дефицита этих микросхем ожидается не ранее 2023 года.



По словам старшего разработчика продуктов XMG Тома Фихтнера (Tom Fichtner), компания ежедневно получает сообщения от своих партнёров и поставщиков по поводу очередных задержек. В некоторых случаях речь идёт о задержках в поставках компонентов на несколько недель. На фоне этого XMG не уверена, что сможет выпустить все представленные ранее ноутбуки к изначально запланированным срокам. Например, если анонсированный ноутбук XMG Neo 15 (E22) с внешней СЖО Oasis по-прежнему планируется к запуску в середине марта, то определиться с датой запуска и стоимостью таких лэптопов, как XMG Fusion 16 или обновлённой Pro-серии ноутбуков на базе Intel Core 12-го поколения, производитель пока не готов. Серьёзный дефицит компонентов для производства этих ноутбуков, а также рост цен на логистику усложняют задачу по прогнозированию цен и планированию.



Масла в огонь также подливают сообщения об ожидаемом росте цен на твердотельные накопители, вызванные инцидентом на двух японских фабриках Kioxia (бывшая Toshiba) и Western Digital, когда для выпуска микросхем флеш-памяти NAND были использованы материалы, не прошедшие очистку на достаточном уровне. Из некачественного сырья было произведено как минимум 6,5 Эбайт (6,5 млн Тбайт) микросхем памяти. На обе компании приходится более трети от мирового объёма производства флеш-памяти NAND.

(С) 3dnews