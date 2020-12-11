Как осы наносят ущерб австралийской авиации

11 декабря 2020, 11:15

Все мы знаем, что птицы могут нанести непоправимый урон самолету, а как насчет ос и самолетов?

Осы слишком малы, чтобы повредить их, если самолет столкнется с одним насекомым, но что, если оса захочет построить, скажем, грязевое гнездо в некоторых частях самолета? Согласно исследованию, опубликованному недавно в научном журнале PLOS One, взаимодействие насекомых и самолетов представляет собой потенциально смертельную угрозу безопасности полетов.

В частности, исследователи изучали гнездящихся ос на территории аэропорта Брисбена, и его окрестностях в Квинсленде, в Австралии. Результаты исследования только подтвердили факт того, что они представляют угрозу. В частности зондам Пито, которые представляют собой полые трубчатые части, обычно устанавливаемые на фюзеляже за носовым обтекателем и под кабиной пилота. Зонды Пито измеряют скорость полета. Аномалии между отдельными индикаторами воздушной скорости могут иметь серьезные последствия, в том числе и аварии. Риск катастрофы и падения борта существенно возрастает, если эти зонды Пито засоряются. .За последнее десятилетие в аэропорту Брисбена произошел ряд инцидентов, когда датчики Пито дали противоречивые показания. Спустя почти 15 лет инцидент с самолетом Qantas A330 19 марта 2006 года привел к опасному нагреву тормозов и спуску воздуха в шинах при отказе от взлета. Позже было обнаружено, что зонд Пито на стороне капитана содержал в себе части осиных гнезд, в том числе и множество самих мертвых насекомых.В ноябре 2013 года после одного прерванного взлета из-за несоответствия воздушной скорости самолет A330 Etihad Airways поднялся в воздух только для того, чтобы произошло второе несоответствие воздушной скорости. Капитан вернулся в аэропорт. При осмотре было обнаружено, что песок и грязь, похожие на остатки такого гнезда, блокируют работу зонда Пито. А в 2015 году самолет Jetstar A320 совершил перелет из Брисбена в Ньюкасл, и тогда бюыло обнаружено, что после приземления у него заблокирован зонд общей температуры воздуха. Этот самолет, А320, пробыл на земле в Брисбене всего 30 минут. Всего в период с 2013 по 2019 год в аэропорту Брисбена и его окрестностях было зарегистрировано 26 инцидентов, связанных с осами.