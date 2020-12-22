Сервис Bolt Pets и курьерская доставка Delivery появятся в Днепре, Запорожье

22 декабря 2020, 12:15

Компания Bolt расширяет перечень своих услуг в тех городах, где недавно стала доступной платформа для заказа поездок Bolt.

Категории Delivery и Pets появятся в Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске и Виннице.

Delivery ― это услуга курьерской доставки небольших посылок. Сервис особенно актуален в преддверии новогодних праздников, когда необходимо передать подарки для друзей и родных. Это поможет поздравить близких и избежать скопления людей, оставаясь дома, как и рекомендует ВОЗ. Курьерской доставкой можно воспользоваться для передачи пакетов и груза, который помещается в багажном отделении авто. Перевозке не подлежат: денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством Украины. Чтобы заказать услугу, нужно выбрать в приложении категорию Delivery. После приезда водителя необходимо отдать ему пакет и сообщить номер телефона получателя. Компания Bolt заботится о своих пользователях и стремится обеспечить высокое качество услуг, поэтому каждая посылка в категории Delivery застрахована. В Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске и Виннице появится и категория Pets, которая предназначена для поездок с домашними питомцами. Сервисом Pets можно воспользоваться для перевозки небольших животных: кошек, собак, птиц или грызунов. Для комфортной поездки нужно иметь при себе: клетку или переноску для животного, подстилку, намордник (при необходимости), а также влажные салфетки. «Чтобы удовлетворить запрос потребителя, связанный с передвижением по городу, уже не достаточно просто подать авто в указанную точку.

Нужно предлагать решения и для нестандартных ситуаций. Одним из таких решений стало появление категорий Pets и Delivery, которые теперь станут доступными в Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске и Виннице», ― отметил операционный директор компании Bolt в Украине Сергей Павлик. Напоминаем, что сервис Delivery появился в Киеве в октябре, а Pets ― в декабре 2019 года. В феврале 2020 года обе услуги стали доступны в Одессе, Харькове и во Львове.