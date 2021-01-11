Грядут первые смартфоны с 200-мегапиксельной камерой

11 января 2021, 14:45

В настоящее время камеры смартфонов содержат датчики с разрешением до 108 млн пикселей — такие решения предлагает Samsung.

Но уже в нынешнем году ожидается появление сенсоров с ещё более высоким количеством пикселей.

Популярный блогер Ice universe, ранее неоднократно публиковавший точные данные о готовящихся новинках из мобильного мира, сообщает о том, что в 2021-м Samsung анонсирует ряд передовых датчиков ISOCELL для камер смартфонов. В их числе, как утверждается, окажется 200-мегапиксельное решение.



Сетевые источники отмечают, что 108-мегапиксельные камеры зачастую называют 100-мегапиксельными. Поэтому на деле разрешение нового датчика Samsung, вероятно, составит 216 млн пикселей.



Кстати, ранее в Samsung рассказали о планах по созданию датчиков изображений, которые по своим возможностям смогут вплотную приблизиться к человеческому глазу. Южнокорейский гигант отмечает, что «биологический сенсор» глаза обладает разрешением около 500 млн пикселей. Компания в перспективе рассчитывает превзойти данный показатель.

Сенсоры изображений сверхвысокого разрешения могли бы пригодиться в системах машинного зрения, автомобильных комплексах самоуправления, дронах и пр.

(С) 3dnews.