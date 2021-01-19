ViewSonic и TUV SUD работают над тестированием мониторов для дальтоников

19 января 2021, 13:45

Корпорация ViewSonic и компания TUV SUD, всемирно известная экспертная организация по безопасности и качеству, анонсировали проведение компанией TUV SUD беспрецедентного тестирования режимов мониторов, предназначенных для дальтоников, и утвердили новый метод тестирования для электронной промышленности.

"Компания ViewSonic рада возможности сотрудничать с TÜV SÜD в рамках совместной разработки принципиально нового теста. Мы гордимся своим вкладом в совершенствование пользовательского интерфейса для визуальных средств передачи информации высокой четкости нового поколения, — комментирует Бонни Ченг, директор по эксплуатации компании ViewSonic. — Концепция ViewSonic серии мониторов ColorPro не просто обеспечивает точное воспроизведение цветов, она облегчает пользователям с недостатком цветного зрения доступ к мультимедийным материалам. Компания TÜV SÜD тщательно протестировала режимы ViewSonic

для дальтоников, в том числе функцию подтверждения корректности распознавания цвета и ПО, отвечающее за фильтры и моделирование дальтонизма. Полученные данные позволят установить высококачественный метод тестирования для данной отрасли».



«Компания TÜV SÜD специализируется на решениях в области безопасности, охраны труда и устойчивого развития в организациях. Специалисты TÜV SÜD и ViewSonic возглавили разработку нового комплекса тестирования совместимости мониторов

с функцией компенсации недостатков цветного зрения. Благодаря этому революционному подходу обеспечивается точная оценка возможностей пользователя. Это первая такая разработка для мониторов любой марки. Мы остались довольны сотрудничеством с нашим партнером ViewSonic в реализации этой новаторской функции», — делится Алекс фон Мюлиус, директор по сертификации продукции TÜV SÜD Global Product Service Division.



Исследования проводились при участии испытуемых с недостатком цветного зрения, отобранных компанией TÜV SÜD на основании результатов цветового теста Фарнсворта-Манселла, который определяет проблемные зоны распознавания базовых цветов (протанопия, дейтеранопия или тританопия). Испытуемые опробовали мониторы ViewSonic и уникальное ПО для дальтоников. В отличие от традиционного подхода, который позволяет изменить только сложение цветов как единое целое, алгоритм цветопередачи для дальтоников, представленный ViewSonic, преобразует большую часть цветов, не распознаваемых пользователями с недостатком цветного зрения. Результаты тестирования показали, что режимы ViewSonic для дальтоников улучшили способность испытуемых с недостатком цветного зрения определять цветовые различия с среднего показателя 70–75 % до 90 %.



Создание благоприятной рабочей среды для пользователей с дальтонизмом

Режим фильтра позволит пользователям с недостатком цветного зрения распознавать изображения с улучшенным цветоощущением. Пользователь может активировать функцию фильтра с помощью vDisplayManager и использовать один из двух уровней: обычный фильтр и расширенный фильтр. Оба уровня позволяют пользователям

с недостатком цветного зрения настроить изображение на дисплее и более точно распознавать широкий спектр цветов графического содержимого. Расширенный фильтр также позволяет изменять уровень контрастности и установить оптимальные параметры фильтров для наиболее комфортного просмотра конкретного пользователя.



Второй режим, моделирование дальтонизма, позволяет художникам компьютерной графики увидеть свои работы глазами пользователя с недостатком цветного зрения и скорректировать его соответствующим образом. Эта инновационная технология предоставляет преимущества разработчикам, дизайнерам, преподавателям, особенно

в дошкольных учреждениях, а также пользователям с недостатком цветного зрения. Благодаря тому, что контент будет разрабатываться в режиме моделирования, просмотр графической информации для таких пользователей станет гораздо комфортней.



Вы можете опробовать эти режимы уже сейчас: они представлены в серии профессиональных мониторов ViewSonic ColorPro VP2468a, VP2768a и VP3481a. Профессиональные мониторы серии ColorPro являются идеальным решением

для такой творческой работы, как фотография, дизайн, редактирование видео. Мониторы этой серии обеспечивают получение ярких, реалистичных изображений

в соответствии с отраслевыми стандартами цвета, включая sRGB, калибровку и однородность.