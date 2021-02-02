Новые утюги Hоlmer официально доступны в Украине

Утюги на любой вкус
Ассортимент утюгов пополнился семью моделями: Hölmer HIТ-2640, HIТ-2535, HIТ-2425, HIТ-2538, HIT-2430, HIТ-2642. Мощность утюгов от 2400 до 2600 Вт. Все модели имеют тефлоновое покрытие, паровой удар, для того чтобы разгладить складки любой сложности и функцию "антикапля", которая поможет избавиться от лишних пятен от воды при глажке.
Особенности:
Мощный нагревательный элемент
Материал подошвы: тефлоновое покрытие
Терморегулятор для точного установления температуры
Температурный индикатор
Функции: "антикапля", "спрей", вертикальное отпаривание, самоочистка от накипи
Мерный стакан для воды в комплекте
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