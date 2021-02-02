Новые утюги Hоlmer официально доступны в Украине

2 февраля 2021, 23:46

Утюги на любой вкус



Ассортимент утюгов пополнился семью моделями: Hölmer HIТ-2640, HIТ-2535, HIТ-2425, HIТ-2538, HIT-2430, HIТ-2642. Мощность утюгов от 2400 до 2600 Вт. Все модели имеют тефлоновое покрытие, паровой удар, для того чтобы разгладить складки любой сложности и функцию "антикапля", которая поможет избавиться от лишних пятен от воды при глажке.