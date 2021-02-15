QSAN выпустил новую версию прошивки 2.0.0 для SANOS

15 февраля 2021, 15:45

QSAN Technology объявил о выпуске новой версии прошивки 2.0.0 для SANOS для серии XCubeSAN, включая новую версию технологии QReplica 3.0, поддерживающей функционал синхронной репликации для обеспечения катастрофоустойчивости (disaster recovery).

DR (Disaster Recovery) или катастрофоустойчивость – это резервирование данных и восстановление сервисов за минимальный период времени. Предотвращение потери данных требует постоянного использования разных способов их защиты. Технология QReplica версии 3.0, поддерживающая и асинхронную, и синхронную репликацию, обеспечивает комплексное решение для резервного копирования для компаний любого размера.



Использование синхронной репликации поможет снизить RPO (Recovery Point Objective) до нуля. Все данные одновременно пишутся как на основную СХД, так и на резервное устройство XCubeSAN. Поэтому каждый бит вашей информации надежно защищен.



При синхронной репликации данные одновременно записываются на основную и резервную СХД, таким образом данные на всех СХД всегда идентичны. В случае аварии синхронная репликация гарантирует максимальную защиту от потери данных. Синхронная репликация требует лицензии. Мы также предоставляем бесплатное тестирование до приобретения лицензии.



Серия XCubeSAN от QSAN c новой версией прошивки 2.0.0 представляет собой самое экономически выгодное решение SAN для разных сегментов рынка. Это идеальное решение для обеспечения катастрофоустойчивого хранения данных. Поддержка снапшотов, локального клонирования, асинхронной, а теперь и синхронной репликации в серии XCubeSAN гарантирует компаниям комплексную защиту от потери данных.







