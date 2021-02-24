Razer представила веб-камеру Kiyo Pro за $200

24 февраля 2021, 9:15

Razer представила веб-камеру Kiyo Pro, которая должна стать ультимативным решением для геймеров, стримеров и фрилансеров.

Она имеет чувствительную CMOS-матрицу с обратной подсветкой STARVIS, разработанную Sony. В плане стоимости, Kiyo Pro далеко не бюджетное решение, на зато веб-камеру оценят те, кому важно качество изображения во время видеотрансляций.

Веб-камера может вести съёмку в максимальном разрешении — FullHD (1080p) с частотой 60 кадров в секунду. Имеется возможность выбора угла обзора: 103°, 90° или 80°. Как отмечается в пресс-релизе, наилучший динамический диапазон будет обеспечен в режиме FullHD с частотой 30 кадров в секунду.



В Kiyo Pro установлена CMOS-матрица Sony IMX327 с разрешением 2,1 Мп, автофокусом и диафрагмой f/2,8. Касательно диафрагмы — это крайне хороший показатель, при котором обеспечен захват изображения без паразитных шумов даже в условиях недостаточной освещённости. Как отмечалось выше, матрица имеет обратную подсветку STARVIS, излучающую свет в инфракрасном диапазоне. Она включается автоматически, если вдруг в комнате недостаточно ярко — для этого используется датчик освещённости. С помощью специальных алгоритмов Kiyo Pro объединяет видимый человеческому глазу диапазон света с инфракрасным, что даёт в несколько раз лучшее качество изображения по сравнению с обычными веб-камерами. На корпусе имеется отдельная крышка, которой можно закрыть объектив.