Новая точка доступа поддержкой LTE/5G от MikroTik

27 февраля 2021, 20:45

MikroTik Chateau 5G



Это высокоскоростная двухдиапазонная домашняя точка доступа с поддержкой LTE/5G - для действительно быстрого Интернета в любом месте и в любое время. В зависимости от потребностей существует множество вариантов на выбор: от CAT4 LTE до CAT20 LTE и сверхбыстрого 5G. Но LTE - не единственный вариант, так как Chateau имеет 5 портов Gigabit Ethernet и полноразмерный порт USB.Chateau можно персонализировать: можно выбрать различные этикетки и при необходимости брендировать устройство. Также можно воспользоваться технологией TR-069 для создания опции удаленного управления клиентом. Вы можете выбрать, какой уровень контроля нужен вашим клиентам и какие функции универсальной RouterOS они смогут использовать. Некоторые операторы используют это, чтобы позволить пользователям настраивать маршрутизатор через ту же веб-страницу, которую они используют для оплаты счетов, другие ограничить начинающих пользователей вмешиваться в настройки.