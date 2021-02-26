Весенние скидки на Totolink N350RT

26 февраля 2021, 20:48

300 Мбит/с беспроводной N маршрутизатор



Только сейчас покупайте Totolink N350RT по специальной сниженной цене! N350RT - это отличное решение для создания беспроводной Wi-Fi сети в многокомнатных квартирах, частных домах и офисах.

Новый WEB интерфейс управления:Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TPПоддержка 64/128 битного шифрования WEP, WPA і WPA2Поддержка функции повторителя, VLAN, Multiple SSIDs, WPS, QoS и расписание беспроводной сети (родительский контроль)Поддержка IPTV (IGMP)Поддержка мобильного приложенияУсловия:Акция действует до 31.03.2021Количество товара ограничено