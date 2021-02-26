26 февраля 2021, 20:48

Весенние скидки на Totolink N350RT

300 Мбит/с беспроводной N маршрутизатор

Только сейчас покупайте Totolink N350RT по специальной сниженной цене! N350RT - это отличное решение для создания беспроводной Wi-Fi сети в многокомнатных квартирах, частных домах и офисах.

Новый WEB интерфейс управления:

Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP
Поддержка 64/128 битного шифрования WEP, WPA і WPA2
Поддержка функции повторителя, VLAN, Multiple SSIDs, WPS, QoS и расписание беспроводной сети (родительский контроль)
Поддержка IPTV (IGMP)
Поддержка мобильного приложения

Условия:

Акция действует до 31.03.2021

Количество товара ограничено

Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор Totolink в Украине
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