Весенние скидки на Totolink N350RT

300 Мбит/с беспроводной N маршрутизатор
Только сейчас покупайте Totolink N350RT по специальной сниженной цене! N350RT - это отличное решение для создания беспроводной Wi-Fi сети в многокомнатных квартирах, частных домах и офисах.
Новый WEB интерфейс управления:
Поддержка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP
Поддержка 64/128 битного шифрования WEP, WPA і WPA2
Поддержка функции повторителя, VLAN, Multiple SSIDs, WPS, QoS и расписание беспроводной сети (родительский контроль)
Поддержка IPTV (IGMP)
Поддержка мобильного приложения
Условия:
Акция действует до 31.03.2021
Количество товара ограничено
Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор Totolink в Украине