Как выбрать фильтр для квартиры и частного дома - мнение эксперта

23 сентября 2025, 11:05

Тема воды всегда актуальна. В разных регионах Украины она имеет свои особенности: где-то жёсткая, где-то пахнет железом, а где-то даже цвет удивляет. Чтобы разобраться, мы заглянули на Aquanova.com.ua и пригласили специалиста, который каждый день работает с системами очистки.

Наш собеседник -Марина Бондарь, главный технолог компании Aquanova.

Редакция: Люди часто спрашивают: "А какой фильтр лучше именно для квартиры?"

Марина Бондарь: Первое, что нужно сделать - понять, какая у вас вода. Без анализа это угадайка. В Киеве чаще жалуются на жёсткость, а вот в частях Харьковской области - на железо. Если купить систему наобум, есть риск переплатить и не решить основную проблему.

Эксперт: Да, и это важно. В квартире чаще ставят компактные системы под мойку: проточные фильтры или обратный осмос. Их задача - чистая питьевая вода. А в частном доме история шире: фильтр нужен и на входе в систему, чтобы защищать трубы, бойлеры, стиралки. Многие сначала ставят только маленький фильтр на кухне, а потом удивляются, почему техника ломается.

Редакция: Есть ли типичные промахи у покупателей?

Марина Бондарь: Самый частый - “совет соседа”. У одного железо, у другого известь, а фильтр у них одинаковый. Ещё момент - люди забывают про замену картриджей. Сначала всё работает, а через полгода вода уже хуже, чем из крана. Это примерно как ездить на машине без замены масла.

Эксперт: Тут вопрос в потребностях. Для квартиры подойдёт базовый комплект. Для частного дома с бойлером и колонкой лучше сразу ставить серьёзную систему. На своём опыте скажу: когда люди сначала берут дешевый вариант, а потом переделывают под нормальный, итог выходит дороже.

Редакция: Что бы вы сказали тем, кто только присматривается к фильтрам?

Марина Бондарь: Не ведитесь только на рекламу и акции. Начинайте с анализа воды. Это даст понимание, что именно убирать. И ещё момент - не бойтесь задавать вопросы специалистам. Чистая вода - это не мода, а реальная необходимость.

Честно говоря, после этого разговора начинаешь иначе смотреть на стакан из-под крана. Это уже не просто привычный глоток, а важная часть здоровья семьи.

Итог простой: фильтр стоит выбирать не “на глаз”, а исходя из анализа и условий жизни.