Умный дом BRON для вашего комфорта

2 марта 2021, 7:04

Украинский умный дом - это:

ЗАБОТА Экосистема реагирует на утечку природного газа, дым и протекания воды.

ЭКОНОМИЯ Климат-контроль позволяет экономить до 60% на отоплении.БЕЗОПАСНОСТЬ Круглосуточную защиту и подключения к профессиональной пультовой охраны.КОМФОРТ С помощью управления климатом приходите зимой в теплый дом, а летом в прохладный. Умные розетки и реле могут управлять любыми электроприборами в доме.УДОБСТВО МОНТАЖА Все датчики беспроводные, на одном заряде работают до 2,5 лет.НАДЕЖНОСТЬ Все составляющие системы проходят тестирование и испытания.Bron имеет собственное производство, поэтому обеспечивает качество продуктов на высоком уровне. В умном доме все под контролем Включите обогрев квартиры за несколько минут до возвращения. Узнайте кто стоит у ваших дверей посмотрев на телефон. Наслаждайтесь жизнью, а за комфорт и безопасность позаботится bron!