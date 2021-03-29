29 марта 2021, 9:45

PROMT выпустила эксклюзивную версию PROMT Neural Translation Server 21.5

Разработчики PROMT обновили флагманское клиент-серверное решение PROMT Neural Translation Server до эксклюзивной версии 21.5. Новые возможности продукта ждут владельцев Корпоративной Подписки.



В PROMT Neural Translation Server 21.5 представлены новые подключенные языковые модели, обновленная база словарей и контекстов, новые языки озвучки – финский, корейский, норвежский, нидерландский, польский и шведский – новые языки в системе автоопределения – туркменский, татарский, азербайджанский, узбекский и эстонский.



В основе решения – уникальная технология PROMT Neural, объединившая NMT (нейросетевой машинный перевод) и RBMT (перевод «на основе правил»). Эта технология позволила добиться минимального «машинного акцента» и получить машинный перевод, практически неотличимый от перевода, выполненного человеком.

