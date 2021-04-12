PROMT выпустила эксклюзивную версию PROMT Neural Translation Server 21.5

12 апреля 2021, 11:15

Разработчики PROMT обновили флагманское клиент-серверное решение PROMT Neural Translation Server до эксклюзивной версии 21.5.

Новые возможности продукта ждут владельцев Корпоративной Подписки.



В PROMT Neural Translation Server 21.5 представлены новые подключенные языковые модели, обновленная база словарей и контекстов, новые языки озвучки – финский, корейский, норвежский, нидерландский, польский и шведский – новые языки в системе автоопределения – туркменский, татарский, азербайджанский, узбекский и эстонский.



В основе решения – уникальная технология PROMT Neural, объединившая NMT (нейросетевой машинный перевод) и RBMT (перевод «на основе правил»). Эта технология позволила добиться минимального «машинного акцента» и получить машинный перевод, практически неотличимый от перевода, выполненного человеком.



Владельцы текущей версии PROMT Neural Translation Server 21 и действующей Подписки могут получить эксклюзивную версию БЕСПЛАТНО, отправив запрос на corporate@promt.ru или по телефону +7(495) 580-48-48.



Для того, чтобы начать пользоваться дополнительными возможностями версии PROMT Neural Translation Server 21.5, остальные пользователи могут оформить подписку за 20% от стоимости решения, отправив запрос на corporate@promt.ru. При оформлении пользователи получат и другие преимущества: новая версия 22 в сентябре 2021 – бесплатно, индивидуальная настройка и приоритетная техподдержка.